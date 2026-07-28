Dok se u Splitu zbog politike broje neprodane ulaznice na Peristilu, Ljubljanski festival opernu publiku broji u tisućama

Više ne živim u Zagrebu kojemu je Ljubljana tako blizu. Sada mi je mnogo bliži Split. Ipak, propustio sam premijeru Verdijeva “Don Carla”, kojom je 14. srpnja na Peristilu otvoreno 72. po redu Splitsko ljeto, da bih odmoran sljedećeg jutra krenuo put Ljubljane, gdje je u Cankarjevom domu gostovalo glasovito venecijansko u prvom redu operno kazalište La Fenice sa svojom čuvenom produkcijom Rossinijeva “Seviljskog brijača”.
Peristil je Peristil, i kad su ljeta sve toplija i zagušljivija. “Don Carlo” me dodatno privlačio i zato što se pružala prilika, nakon poduljeg vremena, ponovno na jednoj našoj pozornici čuti i vidjeti u naslovnoj ulozi našeg tenora Tomislava Mužeka, prvaka velikih inozemnih pozornica, osobito njemačkih, uključujući legendarnu Semperoper u Dresdenu. Ivica Čikeš bio je garancija za moćnu interpretaciju Filipa II. Zanimalo me i kako će se kao Eboli snaći Martina Mikelić, solistica Državne opere u Stuttgartu. Nadalje, slovenski maestro Simon Krečič uvjerio me već više puta da njegovo vodstvo jamči sjajan nastup čitavog ansambla.
Svih tisuću i pol mjesta u Cankarjevu domu bilo je rasprodano za obje izvedbe Rossinijeva ‘Seviljskog brijača’ u produkciji slavnog teatra La Fenice
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