Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBACILI THUN

Evo protiv koga igra Dinamo u nastavku borbe za Ligu prvaka, smiješi mu se dobro poznato lice

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 22:43
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Klaksvik, prvak Farskih Otoka, na svom terenu odigrao je 0:0 s litavskim prvakom Žalgirisom koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić. On u momčadi ima i dva Hrvata - Ivana Fiolića i Leona Krekovića.

Dinamo je nakon velike drame izbacio Thun i prošao u treće pretkolo Lige prvaka. Sada čeka novog protivnika, a to će biti bolji iz okršaja između farskog KI Klaksvika i litavskog Kauno Žalgirisa.

Susret potencijalnih Dinamovih protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka završio je isto kao i susret plavih sa švicarskim Thunom - bez pobjednika. 

Uzvratna utakmica se igra sutra, a Dinamo je po svim parametrima bolji, bez obzira kojeg protivnika dobio.

Klaksvik, prvak Farskih Otoka, na svom terenu odigrao je 0:0 s litavskim prvakom Žalgirisom koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić. On u momčadi ima i dva Hrvata - Ivana Fiolića i Leona Krekovića. 
Ključne riječi
Liga prvaka Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
Pajdo
22:48 28.07.2026.

Tog Kovačevića. zvanog trenerom pošaljite da prodaje banane

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

UEFA Champions League - Paris St Germain fans celebrate winning the UEFA Champions League
Video sadržaj
9
OMAKLO SE KONTROLI

VIDEO Noć strave i kaosa u Parizu: Zapaljene ulice, auti na krovovima, privedeno je više od 400 ljudi

Tisuće francuskih policajaca krenulo je u obračun s izgrednicima kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobusni i željeznički promet u Parizu. Nekoliko ih je ozlijeđeno prilikom navijačkog ispaljivanja vatrometa i baklji, a bili su primorani koristiti suzavac da bi rastjerali okupljene navijače u centru grada. Navijači su palili ceste, prevrtali automobile, razbijali izloge trgovina...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!