Evo protiv koga igra Dinamo u nastavku borbe za Ligu prvaka, smiješi mu se dobro poznato lice

Dinamo je nakon velike drame izbacio Thun i prošao u treće pretkolo Lige prvaka. Sada čeka novog protivnika, a to će biti bolji iz okršaja između farskog KI Klaksvika i litavskog Kauno Žalgirisa.

Susret potencijalnih Dinamovih protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka završio je isto kao i susret plavih sa švicarskim Thunom - bez pobjednika.

Uzvratna utakmica se igra sutra, a Dinamo je po svim parametrima bolji, bez obzira kojeg protivnika dobio.

Klaksvik, prvak Farskih Otoka, na svom terenu odigrao je 0:0 s litavskim prvakom Žalgirisom koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić. On u momčadi ima i dva Hrvata - Ivana Fiolića i Leona Krekovića.