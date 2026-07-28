Pogledajte što mediji iz regije pišu o prolasku Dinama, Srbima je to loša vijest

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3-2 (2-2, 0-2). U regularnom dijelu bilo je 2-2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1-1.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

Evo što mediji iz regije pišu o utakmici.

"Ispadanje Thuna loša je vijest i za Zvezdu. Naime, zahvaljujući prolasku Dinama u treće pretkolo, grčki prvak AEK nije među nositeljima (što bi bio slučaj da je prošao Thun) i automatski će moći biti potencijalni protivnik Crvene zvezde.

Nakon uspjeha "modrih" jasno je da će mogući suparnici Zvezde, naravno pod uvjetom da crveno-bijeli izbore plasman u play-off, biti AEK (Grčka), Celje (Slovenija)/Ararat (Armenija), Omonija (Cipar)/Universitatea Craiova (Rumunjska), LASK (Austrija) i Viking (Norveška).

Naravno, Zvezda prije toga mora eliminirati boljeg iz dvoboja trećeg pretkola između Vikingura i Hapoel Beer Sheve (prva utakmica završila je pobjedom Hapoela 2:1)", piše srbijanski B92.

"Dinamo je uspio izboriti plasman u treće pretkolo Lige prvaka nakon što je u Zagrebu, poslije produžetaka, svladao Thun rezultatom 3:2 (2:2). Nakon 1:1 u prvoj utakmici, Dinamo je u uzvratu bio na rubu ispadanja, ali je još jednom, na svoj prepoznatljiv način, uspio pronaći put do prolaza i izboriti nastavak europske avanture", dodaje Blic.

O Dinamu se piše i u Bosni i Hercegovini.

"Nogometaši Dinama izborili su plasman u treće pretkolo Lige prvaka nakon što su na Maksimiru, u spektakularnoj i dramatičnoj uzvratnoj utakmici, poslije produžetaka svladali švicarski Thun rezultatom 3:2", navodi sarajevski Klix, dok SportSport dodaje:

"Dinamo je nakon nevjerojatne drame izborio plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Zagrebačka momčad je na Maksimiru, poslije produžetaka, svladala Thun rezultatom 3:2 te s ukupnih 4:3 prošla dalje nakon remija 1:1 u prvoj utakmici u Švicarskoj."