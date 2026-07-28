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DVA PREDSJEDNIKA, JEDAN CILJ

Trump kao najpoželjnija udavača: I Netanyahu i Zelenski stižu s istom molbom

Autor
Hassan Haidar Diab
28.07.2026.
u 17:17
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Izraelski premijer u Washington donosi obavještajne podatke o stanju iranskoga nuklearnog programa i pokušat će pokazati da dosadašnji napadi nisu trajno uklonili iranske sposobnosti

Dolazak Benjamina Netanyahua i Volodimira Zelenskog u Washington nije bio samo još jedan diplomatski događaj, nego je postao snažan simbol svijeta u kojem se dva velika rata sve više isprepliću. Dok izraelski premijer od američkog predsjednika Donalda Trumpa traži nastavak pritiska na Iran i čvrstu potporu izraelskoj sigurnosnoj strategiji, ukrajinski predsjednik nastoji osigurati novo američko oružje i dodatnu vojnu pomoć za nastavak obrane od ruske agresije. Dva predsjednika, dvije različite krize, ali isti cilj: pridobiti potporu Washingtona u trenutku kada američke odluke imaju presudan utjecaj na tijek oba sukoba.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija Iran Volodimir Zelenski Benjamin Netanjahu Donald Trump

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