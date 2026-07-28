Trump kao najpoželjnija udavača: I Netanyahu i Zelenski stižu s istom molbom

Dolazak Benjamina Netanyahua i Volodimira Zelenskog u Washington nije bio samo još jedan diplomatski događaj, nego je postao snažan simbol svijeta u kojem se dva velika rata sve više isprepliću. Dok izraelski premijer od američkog predsjednika Donalda Trumpa traži nastavak pritiska na Iran i čvrstu potporu izraelskoj sigurnosnoj strategiji, ukrajinski predsjednik nastoji osigurati novo američko oružje i dodatnu vojnu pomoć za nastavak obrane od ruske agresije. Dva predsjednika, dvije različite krize, ali isti cilj: pridobiti potporu Washingtona u trenutku kada američke odluke imaju presudan utjecaj na tijek oba sukoba.