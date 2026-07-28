Zlatan Ibrahimović: Kupio sam ocu novog Mercedesa, a razljutilo me ono što je tada napravio

Zlatan Ibrahimović tijekom gostovanja u emisiji britanskog voditelja Piersa Morgana ispričao je zanimljivu anegdotu o svom ocu Šefiku, koja najbolje pokazuje njihov poseban odnos.

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti odrastao je u Malmöu, u četvrti Rosengård, gdje djetinjstvo nije bilo nimalo lako. Zbog teških životnih okolnosti naučio je cijeniti teško zarađen novac i pažljivo birati na što će ga potrošiti.

No, kad je zaradio veći novac odlučio iznenaditi oca Šefika kupivši mu novi automobil. Bio je uvjeren da će ga dar oduševiti, no reakcija ga je potpuno zatekla.

- Došao sam kući, kupio sam mu automobil i rekao da je to njegov novi auto. Htio sam da ga vozi i uživa u njemu. A on mi je odgovorio da mu automobil ne treba. Bio je to Mercedes C-klase. Rekao sam mu da mora izgledati kao pravi Balkanac, da bude frajer, vozi se gradom i bude ponosan jer je moj otac. Ali samo je ponovio: "Ne treba mi auto." To me stvarno razljutilo - prisjetio se Ibrahimović.

U naletu ljutnje Zlatan je bacio ključeve na stol i rekao ocu da radi s automobilom što god želi.

- Rekao sam mu: "To je tvoj auto, vozi ga ili radi s njim što god želiš, mene nije briga." Ostavio sam ključeve na stolu i otišao.

Pravo iznenađenje uslijedilo je nekoliko dana kasnije.

- Sljedeći tjedan vozio sam se gradom i odmah prepoznao automobil. Približio sam se i vidio oca za volanom. Preda mnom nije htio pokazati da mu se sviđa, ali čim me nije bilo, uredno ga je vozio - ispričao je Zlatan kroz smijeh.

Ibrahimović je ranije, gostujući u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" Slavena Bilića, govorio i o skromnom djetinjstvu koje je proveo sa ocem.

- U hladnjaku sam imao samo mlijeko, kruh i umak bolognese. Živio sam s ocem, nije mi kuhao svaki dan. Napravio bi veliku količinu umaka za cijeli tjedan i naučio me kako skuhati tjesteninu i podgrijati ga. Meni je to bilo sasvim dovoljno. Danas svojoj djeci kažem da, ako sam ja uspio s te tri stvari, mogu i oni - zaključio je Ibrahimović.