Tko je Poljak koji je šokirao vjernike? Bio je na hodočašću 4500 km od Varšave do Međugorja?

Međugorje je u utorak potreslo nekoliko incidenata: na Podbrdu i kod Plavog križa su oskvrnuti Gospini kipovi, na kojima su crnom bojom ispisane uvredljive poruke, dok je u blizini crkve svetog Jakova zapaljen vanjski oltar. Vjernici u Međugorju ostali su potreseni prizorima oskvrnutih svetih mjesta, a mnogi su na društvenim mrežama izrazili tugu, nevjericu i ogorčenje zbog napada na simbole koji za njih imaju posebno duhovno značenje. Policija istražuje oba slučaja. Za sada je potvrđeno da se radi o 31-godišnjem Poljaku no policija nije objavila njegovo ime. Mediji u BiH objavili su da je riječ o Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku, a u međuvremenu su se društvenim mrežama proširile i njegove snimke. Navodi se i da je prije nekoliko godina postao poznat nakon što je pješice prešao više od 4500 kilometara od Varšave do Međugorja. Autor teksta na društvenim mrežama T. Šarac podsjetio je na Krakowiakovo hodočašće i poručio kako je teško povjerovati da se ime čovjeka koji je svojim svjedočanstvom vjere nadahnjivao tisuće ljudi sada povezuje s činom koji je duboko potresao Međugorje i njegove vjernike.

"Priča o mladom Poljaku Barteku Krakowiaku, koji je prije nekoliko godina pješice prešao više od 4.500 kilometara od Varšave do Međugorja, dirnula je srca vjernika diljem svijeta. Njegovo hodočašće bilo je simbol nepokolebljive vjere, ljubavi prema Gospi i spremnosti na žrtvu kakvu rijetko viđamo! Zato je današnja vijest mnoge ostavila bez riječi. Teško je povjerovati da se ime čovjeka koji je nekoć svojim svjedočanstvom nadahnjivao tisuće ljudi danas povezuje s činom koji je duboko potresao Međugorje i sve vjernike! Ovo nije samo tužna priča o jednom događaju. Ovo je podsjetnik koliko ljudska duša može biti krhka i koliko teške, nevidljive bitke čovjek može voditi u sebi. Ponekad oni koji su nam se činili najsnažnijima nose najveće križeve, a njihova patnja ostane skrivena sve dok ne izbije na najtragičniji način!

Prije nego što požurimo osuđivati, zastanimo i pomolimo se. Molimo za oskvrnuta sveta mjesta, za sve vjernike koje je ovaj događaj duboko ranio, ali i za ovog mladog čovjeka. Samo Bog poznaje dubinu njegove boli i razloge koji su ga doveli do ovog strašnog trenutka! Kršćanska vjera nas uči da nijedan čovjek nije izgubljen dok postoji nada u Božje milosrđe. Zato vjerujem i molim da ovo ne bude kraj njegove životne priče, nego početak puta prema ozdravljenju, obraćenju i miru. Možda ćemo jednog dana ponovno vidjeti Barteka kako kleči pred istim oltarom, ne kao čovjeka obilježenog padom, nego kao živoga svjedoka da Božja ljubav može podići i onda kada se čini da je sve izgubljeno! Neka nam ovaj događaj ne probudi mržnju, nego suosjećanje, molitvu i svijest da je svakome od nas potrebna Božja milost!", navodi autor.