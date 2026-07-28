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DEVASTIRAO SVETIŠTE

Poznato tko stoji iza vandalskog čina u Međugorju: Policija otkrila identitet

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Večernji.hr
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
28.07.2026.
u 15:28
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Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta.

Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje u utorak Hina od lokalne policije. Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru. 

Policija ga sumnjiči da je u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu, oskrnavio glavni Gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

Kip se nalazi na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. ukazuje Gospa. Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" i poruka da su vidjelice lagale. Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta. 

Privođenje osumnjičenog za vandalizam u Međugorju
Ključne riječi
vandalizam Međugorje

Komentara 13

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GM
gmižić
15:41 28.07.2026.

Gospa sve to mirno i stoički podnijela, kao da je nema.

DP
Dpejakovic2
15:33 28.07.2026.

Poljaci imaju leftarda kao i mi oko 27%. Isti mentalni sklop.

SI
Sivooki
15:52 28.07.2026.

Članak identičan onomu s 24h? OSKVRNUTI je hrvatska riječ....

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