Švicarci u čudu zbog prijenosa Dinamove utakmice iz Maksimira, komentator: Ovo u životu nisam doživio

Švicarski javni televizijski servis SRF zbog velikih tehničkih problema propustio dio ključne utakmice između Dinama i Thuna u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka.

Naime, Thun je na Maksimiru vodio 2:0 i bio na korak do senzacionalnog plasmana u treće pretkolo, no gledatelji u Švicarskoj na početku drugog poluvremena nisu mogli pratiti susret. Umjesto prijenosa iz Zagreba, na programu se iznenada pojavio koncert švicarske pjevačice Stefanie Heinzmann.

"Videosignal i tonska veza iz Zagreba su prekinuti. Ispričavamo se zbog neugodnosti", poručili su iz SRF-a.

U tom trenutku nije bilo poznato je li problem nastao u Švicarskoj, Hrvatskoj ili negdje drugdje. Tek početkom produžetaka komentator Calvin Stettler otkrio je da je uzrok bio kvar na više uređaja u televizijskim prijenosnim kolima.

Veza je ponovno uspostavljena nakon otprilike 15 minuta, pa se prijenos nastavio od 60. minute utakmice. "Ovo nikad nisam doživio", rekao je komentator te je tijekom prekida pokušavao pratiti događanja čitajući informacije iz tekstualnog prijenosa. No, isti tehnički problemi pogodili su i hrvatske televizije i medije, zbog čega su poteškoće imali i lokalni prijenosi te tekstualni izvještaji.

I nakon povratka slike problemi nisu bili u potpunosti otklonjeni. Gledateljima je neko vrijeme bio dostupan prijenos sa samo jednom kamerom na stadionu Maksimir, a na ekranu nije bilo ni službene grafike s vremenom i rezultatom.

Podsjećamo, i gledatelji hrvatskog RTL-ova prijenosa uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna ostali su bez slike i grafike pred kraj prvog poluvremena. Pri rezultatu 2:0 za švicarsku momčad došlo je do tehničkih problema u režiji, zbog čega je prijenos nakratko bio prekinut.

"Tijekom prijenosa utakmice Dinamo-Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće. Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata. Zahvaljujemo na razumijevanju", objavio je RTL.