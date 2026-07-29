Večernji list
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FOTO Bili su ovo prizori od kojih i danas zastane knedla u grlu. Ovako smo ispratili velikog Olivera
Prije osam godina Split se oprostio od Olivera Dragojevića, a prizori oproštaja od našeg velikog glazbenika su ostali duboko urezani u kolektivnom sjećanju.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Deseci tisuća ljudi okupili su se kako bi legendarnog pjevača ispratili na posljednju plovidbu prema njegovoj Veloj Luci, a cijeli grad toga je dana disao kao jedno.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Uz pjesmu, pljesak i suze, Oliverov lijes prošao je Rivom, dok su ga iz splitske luke ispratile stotine brodica, brodske sirene i baklje.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Bio je to istodobno veličanstven i bolan oproštaj, a prizori koje vidite u ovoj galeriji pokazuju koliko je Oliver bio voljen i koliko je dubok trag ostavio u Splitu, Dalmaciji i cijeloj Hrvatskoj.
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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