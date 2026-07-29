Dan odluke u hrvatskom sportu: Primorac ili Varvodić, danas se bira novi šef HOO-a

Danas je Dan D u hrvatskoj krovnoj sportskoj kući. Veliki finale u zagrebačkom hotelu Sheraton kakvog domaća olimpijska obitelj dosad nije imala. Dan je to završnice intenzivnih kampanja za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. A to će postati netko između dva liječnika, genetičara i forenzičara Dragana Primorca i kardiokirurga Josipa Varvodića.

Generala pritiskati se nisu usudili

A da se poigramo s riječima poslužit će nam i nadimak generala u miru Mladena Mikolčevića, delegata Hrvatskog boksačkog saveza, koji će biti jedini "Padobranac" kojem će biti dozvoljeno da nazoči Skupštini. Naime, uz zaštitarsku službu, u prostor konferencijskih dvorana, smjet će ući samo skupštinari, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora neophodni za provedbu Skupštine te akreditirani novinari.

A general Mikolčević je skupštinar kojem je još iz dana Domovinskog rata ostao nadimak "Padobranac" kojeg je dobio napustivši u srpnju 1991. elitnu padobransku jedinicu čije su pripadnike zvali niškim specijalcima.

A ovaj ratni heroj zacijelo je jedan od onih u koje se akviziteri kandidata za predsjednika nisu usudili dirati. Naročito ne u stilu "ako nam se ne javite do dana izbora, znat ćemo za koga ste". Baš bismo voljeli vidjeti toga koji bi tako pristupio generalu Mikolčeviću ili pak možda Bošku Čavki iz Hrvatskog dizačkog saveza ili pak Mariju Franiću iz Hrvatskog saveza tajlandskog boksa.

Ne, praktikanti izbornog presinga njima se nisu obraćali jer ne samo da se znalo za koga će oni glasovati nego su to ljudi koji se ne daju impresionirati niti zastrašiti. A vjerujte, u ovoj kampanji bilo je i toga, naročito od onih koji su manjak dogovorenih glasova nastojali nadoknaditi svim raspolažućim metodama.

Za razliku od određenog broja skupštinara sklonih Varvodiću, kojem je određeni broj nacionalnih i županijskih sportskih saveza dao javnu potporu glasno to ističući, u Primorčevu slučaju je manje takvih. Oni su diskretniji, njih ne zanima paradiranje sa svojom naklonošću, a možda imaju i dublje razloge zbog kojih se ne žele izlagati nego će u glasačkom kutku zaokružiti ono što su naumili.

I zato će biti zanimljivo vidjeti hoće li u lobiju hotela biti lobiranja, hoće li u tom predvorju biti presretanja i posljednjeg uvjeravanja skupštinara u ime čega bi baš toj strani trebali dati svoj glas. Mi se samo nadamo da neće biti incidenata jer to bi samo dodatno pojačalo reputacijsku štetu institucije, koje pod vodstvom Zlatka Mateše nije bilo, koja je ionako ozbiljno narušena.

Bude li ikoja strana insistirala na javnom glasovanju, a ono po Statutu mora biti tajno, to bi po iskusnoj PR stručnjakinji Ankici Mamić značilo sljedeće:

- Tražiti javno glasovanje može samo onaj tko je dobio obećanja, tko zna kako, pa sad želi zadržati kontrolu nad tim glasovima.

Na tu temu ponešto je kazala i dopredsjednica Sanda Čorak kojoj je predsjednik u ostavci Zlatko Mateša "ostavio u amanet" vođenje izvanredne Izborne Skupštine.

- Neću dopustiti ništa izvan Statuta jer bi to mogao biti razlog da nam Gradski ured ne prihvati verifikaciju zapisnika. Ja imam sva potrebna ovlaštenja i nemam namjere dopustiti odnosno staviti na glasovanje takav prijedlog.

U uvodnim minutama Skupštine za očekivat je pravne manevre koji bi određenoj strani išli više u prilog pa će se i oko toga moći naslutiti odnos snaga baš kao i po pitanju izbora tijela Skupštine počevši s Radnim predsjedništvom i Verifikacijskom komisijom. A kandidatima je na raspolaganju 108 skupštinara odnosno 155 glasova jer glasovi olimpijskih sportova vrijede dva.

Koliko se može čuti s terena, ljudi koji podržavaju Varvodića najavljuju svojevrsni spektakl, ma što god to značilo. Sva je sreća da se taj spektakl neće odvijati iza zatvorenih vrata već da će tome svjedočiti i novinari a prijavilo ih se nikad više. Štoviše, pojedine televizijske kuće (Nova TV, RTL) šalju čak po dvije ekipe pa i oni kao da očekuju spektakl.

Onima koji prate HOO zacijelo će biti upadljivo da je bilo svojevrsnog inženjeringa pa će se među skupštinarima pojaviti oni koji to dosad nisu bili. Jedni su to učinili da izbjegnu pritiske (brigo moja pređi na drugoga) a drugi da pojačaju inicijativu strane koju zagovaraju.

Genetske promjene ili skalp?

S obzirom na to da je treći kandidat (Miroslav Buljan) u razgovoru za Hrvatski radio priznao da je svjestan da je njegova kandidatura nevažeća, i da se u ovu priču uključio rekreativno, skupštinari će moći birati između genetičara i kardiokirurga. A genetičar Primorac najavljuje izmjenu HOO-ova DNK dok kardiokirurg Varvodić najavljuje "kirurške rezove".

U svakom slučaju, ovakav HOO kakav je sada, a na prilično lošem je glasu dijelom nametnutog od medija ali i površnih komentara političkih aktera, mora se mijenjati. I to obojica kandidata najavljuju da će učiniti na svoj način. Jedan "genetskim promjenama" a drugi "skalpelom".

A evo koje su njihove završne poruke, a obojica su na N1 televiziji pozvali skupštinare da glasuju po savjesti:

- Očekujem mirne izbore, vrlo kratku Skupštinu i pobjedu. Očekujem da ću i ja i protukandidat imati pravo na promatrače koji će pratiti rad Skupštine - kazuje Varvodić.

- Ja sam potpuno financijski neovisan i na mene nema nitko utjecaj što nije slučaj s mojim protukandidatom kojem poručujem: "Ne radite pritisak na skupštinare" - ističe Primorac kojeg ovih dana tabloidni portali maksimalno nastoje diskreditirati..