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SVAKA ČAST ZBOG PREOKRETA, ALI...

Dinamo ovo više ne smije dopuštati, prvo poluvrijeme je bilo zabrinjavajuće loše

Autor
Robert Junaci
28.07.2026.
u 22:53
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Iz ovakvih utakmica moraju izvući pouke. Ne smiju si dopuštati tako loše izvedbe u prvih 45 minuta i u prvoj i u ovoj utakmici. Onda se imaju i čemu nadati.

Dinamov san o Ligi prvaka i dalje traje, a bio je tako blizu gašenju. Jer, plavi su se doslovno dignuli iz mrtvih. Doživjeli su dva nokdauna, nakon toga su igrali grogirani i nije se vidio izlaz iz takve igra. I već smo počeli pisati o debaklu, o novom europskom posrtaju, ali onda je u nastavku izašao na travnjak drukčiji Dinamo, do 90. minute stigao na 2:2 i ušao u produžetke i tamo onda nokautirao švicarski Thun. Tako će plavi igrati u trećem pretkolu Lige prvaka. 

Na kraju se slavilo u Maksimiru, taj veliki preokret došao je zasluženo, ali treba priznati da je prvo poluvrijeme, baš kao i prvoj utakmici s Thunom, bilo zabrinjavajuće loše. 

Ključne riječi
Thun Dinamo

Komentara 9

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Avatar Idler
Idler
23:11 28.07.2026.

Priupital bi jenu stvar- ak nas 5-6 vu gostioni vidi kak Goda il Lisica tu ne pripadaju. Ak vidimo kak treba posložit ekipu kak je posložena vu drugem dijelu. Vu čem je trik ?

Avatar davos24
davos24
23:37 28.07.2026.

sreća da Stojke se vraća, a od ovih novih svakako treba zadržat Kačavendu jer je razvidno iz ove dvije utakmice sa Thunom da je to igrač koji donosi razliku na terenu, ostali mogu na posudbe kao i neki iz prvih 11 😂

ZO
Zonasumraka4
23:34 28.07.2026.

Loše, loše i loše, samo igrač više je spasio stvar i igrači s klupe.... zabrinjavajuće

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