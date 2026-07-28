Dinamo ovo više ne smije dopuštati, prvo poluvrijeme je bilo zabrinjavajuće loše

Dinamov san o Ligi prvaka i dalje traje, a bio je tako blizu gašenju. Jer, plavi su se doslovno dignuli iz mrtvih. Doživjeli su dva nokdauna, nakon toga su igrali grogirani i nije se vidio izlaz iz takve igra. I već smo počeli pisati o debaklu, o novom europskom posrtaju, ali onda je u nastavku izašao na travnjak drukčiji Dinamo, do 90. minute stigao na 2:2 i ušao u produžetke i tamo onda nokautirao švicarski Thun. Tako će plavi igrati u trećem pretkolu Lige prvaka.



Na kraju se slavilo u Maksimiru, taj veliki preokret došao je zasluženo, ali treba priznati da je prvo poluvrijeme, baš kao i prvoj utakmici s Thunom, bilo zabrinjavajuće loše.