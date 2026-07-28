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VL
Autor
Vecernji.hr
UZVRAT DRUGOG PRETKOLA

UŽIVO OD 20 Dinamo želi izbaciti Thun i napraviti korak prema skupini Lige prvaka

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Kjetil Waber / SPP
28.07.2026. u 18:00
Dinamo i Thun sastaju se od 20 sati na Maksimiru u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka nakon 1:1 u prvom susretu.
Dinamo
0-0
Thun
2. PRETKOLO LIGE PRVAKA, 20:00, Maksimir, Zagreb
ŠTO ČEKA DINAMO?

Ako Dinamo prođe ide na pobjednika dovoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. A ako ispadne, ide u treće pretkolo Europske lige gdje će igrati protiv poraženog iz susreta Hapoel Be'er Sheve i Vikingura.
 

Ovo je uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka. Utakmica se igra od 20 sati na Maksimiru, a prvi susret završio je 1:1.
 

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s hrvatskim klubovima u Europi. Pred nama je susret Dinama i švicarskog Thuna.

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