UŽIVO OD 20 Dinamo želi izbaciti Thun i napraviti korak prema skupini Lige prvaka

Ako Dinamo prođe ide na pobjednika dovoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. A ako ispadne, ide u treće pretkolo Europske lige gdje će igrati protiv poraženog iz susreta Hapoel Be'er Sheve i Vikingura.
Ovo je uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka. Utakmica se igra od 20 sati na Maksimiru, a prvi susret završio je 1:1.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s hrvatskim klubovima u Europi. Pred nama je susret Dinama i švicarskog Thuna.
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Prva utakmica igrat će se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, dok je uzvrat na rasporedu 28. ili 29. srpnja na Maksimiru.
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