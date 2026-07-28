UŽIVO OD 20 Dinamo želi izbaciti Thun i napraviti korak prema skupini Lige prvaka

OMAKLO SE KONTROLI

VIDEO Noć strave i kaosa u Parizu: Zapaljene ulice, auti na krovovima, privedeno je više od 400 ljudi

Tisuće francuskih policajaca krenulo je u obračun s izgrednicima kako bi se obuzdali nemiri koji su poremetili autobusni i željeznički promet u Parizu. Nekoliko ih je ozlijeđeno prilikom navijačkog ispaljivanja vatrometa i baklji, a bili su primorani koristiti suzavac da bi rastjerali okupljene navijače u centru grada. Navijači su palili ceste, prevrtali automobile, razbijali izloge trgovina...