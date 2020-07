Oglasio se sportaš koji nosi gajbe da bi preživio: 'Ne stidim se, nemam razloga'

Vijest da bosanskohercegovački košarkaš Samir Lerić (46) nakon velike karijere dostavlja kruh kako bi preživio izazvala je dosta pozornosti.

Ovaj je rođeni Mostarac za reprezentaciju igrao 12 godina i skupio rekordan broj nastupa (107), nastupio je na čak pet Eurobasketa te igrao za brojne klubove (Ankara, Pivovarna Laško, Polonija...).. Nažalost, u tamošnjoj košarci nema mjesta za njega.

Zbog epidemije koronavirusa morao je pronaći posao pa sada u Sarajevu dostavlja kruh, a snimljen je kako nosi gajbu.

- Nisam nikada bio netko tko se eksponira i sebe stavlja u prvi plan. I sada su ljudi saznali čime se bavim jer eto, danas svako ima mobitel i fotografija se brzo raširi širom zemlje. Dobio sam sada mnogo poziva, svi se čude, ali ja ne. Da se ovako nešto desi u bilo kojoj državi, bilo bi zaista čudno, ali ne i u Bosni i Hercegovini - rekao je Lerić za Klix.ba.

Zatim je objasnio kako je dobio posao.

- Ovo je sve slučajno ispalo ovako. Bio sam trener mostarskog Studenta, ali prvenstvo je sredinom ožujka prekinuto i praktički sam od tada bez posla. No, i bez koronavirusa je pauza u košarci kod nas preduga. I u normalnim okolnostima mi sportski radnici smo praktički sezonci, šest mjeseci radimo, a šest se odmaramo jer klubovi tako štede novac. U normalnim državama igrači i treneri su u radnom odnosu 11 mjeseci godišnje - rekao je Lerić i dodao:

- S obzirom na to da sam od ožujka bez posla, slao sam prijave na razne natječaje, između ostalog i da radim kao nastavnik jer sam završio fakultet i volio bih da mogu raditi u struci, ali znate kako to kod nas ide... Klas mi je pružio priliku i hvala im na tome. Počeo sam raditi 16. srpnja, ne stidim se jer nema razloga za to. Radim pošteno svoj posao, kao što sam i kao kada sam igrao košarku.

Zatim je dodao:

- Iskreno, ne očekujem ništa ni od koga, pa ni od ljudi u Košarkaškom savezu BiH. Sve što uradim ću uraditi sam, navikao sam tako. Nikada nisam dobio vjetar u leđa ni od koga. Što se tiče odnosa saveza prema meni, od 2005. kada sam se oprostio samo sam dva puta ušao u zgradu Saveza, i to oba puta kao trener Bosne.