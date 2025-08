Već 30 godina Vojno redarstvena akcija Oluja se u Hrvatskoj slavi kao velika pobjeda dok se u isto vrijeme u Srbiji govori kao o genocidnoj akciji kojoj je cilj bilo protjerivanje srpskog stanovništva. Tako je i ove godine s tim da je ove godine središnja svečanost održana u Sremskim Karlovcima nedaleko od Novog Sada. Slijedom toga svi mediji su prepuni priča iz Oluje, izjava političara… U svemu tome portal www.vojvodinauzivo.rs je objavio nekoliko tekstova o Oluji, iznijeli su brojke o stradalima i nestalima ali i objavili kratak video s nizom fotografija stradalih u Oluji kojeg su nazvali „Oluja je pogrom!“.

Svečana 30. obljetnica Oluje u Kninu

U tom video uratku su, kako tvrdi Vukovarka Jasna Šarek, objavili i fotografiju iz razorenog Vukovara koja je nastala 19. studenog 1991. godine. - Riječ je o fotografiji koju je tog 19. studenog, oko 11 sati, snimio američki ratni fotoreporter Christofer Norris. Fotografija je snimljena u samom središtu Vukovara, u današnjoj pješačkoj zoni, i na njoj se vidimo ja i moja djeca kako napuštamo Vukovar poslije tjedana koje smo proveli u svom stanu na Olajnici. Tog dana su pripadnici JNA došli po nas i u koloni nas izveli do Veleprometa odakle smo poslije preko Šida prevezeni u Hrvatsku – kaže Šarek koja nam je kao dokaz poslala original fotografije kao i screenshot video zapisa na kojem je i ta fotografija.

Portal iz Srbije je fotografiju razrušenog Vukovara, na kojoj su i moja djeca, prikazao kao fotografiju iz Oluje

Na fotografiji se vide razrušene zgrade kao i Šarek kako sa dva maloljetna sina, koji su tada imali 10 i 11 godina, s nešto stvari napuštaju grad. Vidi se i nekoliko naoružanih osoba kao i jedna mrtva osoba pored koje prolaze ljudi. - Ovo je strašno. Ne mogu vjerovati da svoj zločin, u okviru kojeg su uništili i razorili grad, pokazuju kao nečiji tuđi. Tu još koriste i maloljetnu djecu. Mislim kako je to monstruozno i nedopustivo. Djeca su sve to vidjela, prolazila pored mrtvih ljudi, vidjeli su i kako iz kolone izdvajaju ljude koje su potom ubili. Vodili su nas, a da nismo znali što će biti s nama. Moram reći kako nas nisu maltretirali ali sve to što smo vidjeli je strašno, a onda se netko usudi iskoristiti jednu fotografiju koja prikazuju svu tu patnju za neke svoje potrebe. S ovom fotografijom oni lažu svoje čitatelje ali i lažiraju povijest – u dahu govori Šarek.

Kada je vidjela spornu fotografiju, o kojoj joj je javila prijateljica koja je s njima bila u progonstvu, Šarek se odmah pismeno obratila i uredništvo portala. Osim što je dobila automatsku poruku u kojoj joj se zahvaljuju što prati portal www.vojvodinauzivo.rs, nije dobila nikakvo pojašnjenje koje je zatražila. Jedino što se dogodilo je kako je taj video uklonjen iz teksta te da ga se više ne može pronaći.

-Ovo je najbolji dokaz kako se može manipulirati s jednom fotografijom. Da to nismo vidjeli to bi ostalo tako i fotografija bi se vodila da je nastala tko zna gdje i da su na njoj tko zna koji ljudi i čija djeca. Kada smo odlazili iz Vukovara strašno me smetalo kada sam vidjela te fotografije koju su fotografirali tu našu tugu i bijedu ali sada mi je drago da se neke stvari vide – zaključila je Šarek. Poslije ovog iskustva kaže da ne zna što će dalje niti što može. Kaže kako joj je to prvi put da se suočava s nečim takvim te da joj je za sada najvažnije da građani saznaju istinu.