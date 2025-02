Odvjetnik iznio šokantne tvrdnje: 'Dončića su otjerali zbog kocke, a najgore tek dolazi'

Američki odvjetnik Chris Kratovil na svom je X-profilu napisao zanimljiv, podulji tekst o razmjeni koja je prošlog vikenda šokirala cijeli košarkaški svijet. Podsjetimo, Luka Dončić razmijenjen je u Los Angeles Lakerse za Anthonyja Davisa. Baš šokatna razmjena već je danima predmet raznih istraživanja i napisa, a upravo je jedan takav proizveo i Kratovil. On se maknuo od same košarke i ponudio drugačiji uvid u cijelu priču koja ne silazi s naslovnih strana američkih medija.

- Ma, kakva kilaža, kakva igra. Dončić je u Los Angeles otjeran zbog kockanja i Las Vegasa - napisao je među ostalim u poprilično širokom istraživanju.

Nije Dončić kockao u Vegasu, već je na stvari nešto o čemu se u NBA krugovima već dulje vrijeme spekulira. Pretpostavlja se da će za koju godinu Dallas Mavericksi preselili u Las Vegas. Plan je to novih vlasnika franšize.

- Mavsi su razmijenili Luku, momka od 25 godina i jednog od najbolja tri igrača na svijetu trenutno za Davisa koji ima 32 godine, muči se s ozljedama i to je potez koji apsolutno nikome nema smisla. To je ono u čemu su svi složni, ne postoji košarkaško objašnjenje za ovaj potez - krenuo je u svom izlaganju američki odvjetnik.

U drugoj točki naveo je prave razloge zbog kojih je Dončić otišao u LA.

- Moja druga premisa. Novi vlasnici Adelson/Dumont i njihova vlasnička grupa nema nikakav košarkaški interes i to su rekli već. Njima je Dallas samo sredstvo do cilja, a to je otvaranje kockarskog tržišta u Teksasu, na mjestu gdje se baš nalazi nova dvorana. Moja treća premisa je da Adelson/Dumont guraju promjenu zakona u Teksasu da bi napravili svoj casino resort i to im ne ide nikako. Angažirali su sve moguće lobiste, ali im nikako ne ide, što je veliki gubitak za njih i bit će potrebno da prođu bar još dvije godine za prijedlog za sljedeću promjenu tog zakona.

