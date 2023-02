Odvjetnik Danija Alvesa: Djevojka je u WC ušla sama, snimka dokazuje da nije kriv

Bivši brazilski nogometni reprezentativac Dani Alves uhićen je u prije desetak dana u Barceloni nakon što ga je žena optužila za seksualni napad. Najodlikovanijeg nogometaša u povijesti ženska osoba optužila je da ju je silovao u noćnom klubu u Barceloni 30. prosinca prošle godine.

Igrač meksičkog kluba UNAM odbacio je optužbe i rekao da ne poznaje ženu. Policija je ispitala 39-godišnjeg nogometaša koji je izišao pred suca. Dao je dva različita iskaza. U prvom je rekao da je djevojku u VIP dijelu kluba u WC-u zatekao slučajno kada je ušao, a ubrzo nakon toga izašao iz toaleta i među njima nije bilo ništa. U drugom, pak, da su imali seksualni odnos uz njen pristanak.

Snimke nadzornih kamera, koje će odrediti tijek istrage, natjerale su Alvesa da promijeni priču. No, njegov ih odvjetnik Cristobal Martell koristi kako bi mu dokazao nevinost. Govorio je o snimci.

- Alves odlazi ulijevo i otvara vrata WC-a. Dvije minute kasnije tužiteljica, nakon što je razgovarala s dvije prijateljice i konobarom, odlazi do istih tih vratiju i otvara ih bez da ju je on pustio ili joj pridržao vrata. Te slike govore same za sebe - rekao je Martell.

Podsjetimo što je rekla njezina odvjetnica. Ako se pokaže da je Alves kriv, može dobiti do 12 godina zatvora.

- Moja klijentica dobiva psihološku podršku preko javne ustanove specijalizirane za tretman žrtava nasilja. Bolnica joj je omogućila tretman s ciljem izbjegavanja bilo koje vrste zarazne bolesti, jer nije koristio kondom. Također koristi i lijekove za spavanje - izjavila je odvjetnica tužiteljice.