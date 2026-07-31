Odlične vijesti iz Frankfurta: Veliki hrvatski talent oduševio klupske čelnike, ali postoji problem s njim

U njemačkom Eintrachtu iz Frankfurta očekuju velike stvari od Nike Iličevića. Riječ je o talentiranom hrvatskom nogometašu, plemenitom veznom igraču sa sjajnim osjećajem za igru. Već trenira s prvom momčadi iako ima tek 15 godina, a ovog ljeta trener Adi Hutter poveo ga je i na pripreme prve momčadi.

Mladi Hrvat impresionirao je trenera i sportskog direktora Markusa Kroschea. O njemu se priča kao o najvećem klupskom talentu još od 1980-ih i Andyja Mollera. Oprezni su kako ne bi stavili prevelik pritisak na njega, ali svjesni su o kakvom se igraču radi. Zato su vrlo razočarani što Iličević zbog svoje dobi još ne smije igrati za seniorku momčad, ćak ni u prijateljskim utakmicama uoči početka sezone.

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Njemački Bild piše kako 15-godišnjak vrlo dobro fizički podnosi zahtjeve treniranja sa seniorskom momčadi. Adi Hutter poznat je po vrlo zahtjevim treninzima, ali Iličeviću daje dovoljno vremena za oporavak. Impresioniran mladim talentom je i Krosche koji pak ističe njegovu zrelost za tako mladog igrača:

- Kad vidim Niku ovdje, izgleda nevjerojatno. Ima odlično okruženje i odgoj kod kuće i jako je skroman. Jednostavno se želi zabavljati i igrati nogomet - rekao je sportski direktor Eintrachta pa dodao: "Moramo biti oprezni s njim jer ne želimo da previše očiju bude na njemu. Zato jer ovakvo uzbuđenje utječe na njega, utječe i na one oko njega".

Iličeviću je nogomet u krvi jer njegov stric Ivo također je bio profesionalni nogometaš, a čak je skupio devet nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Niko je rođen u Njemačkoj te se HNS bori kako bi jednoga dana prešao pod stijeg Hrvatske i zaigrao za vatrene- 30. listopada ove godine napunit će 16 godina i time biti dovoljno star da debitira u Bundesligi.