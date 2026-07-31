Infantino dobiva što je htio: FIFA priprema promjenu Svjetskog prvenstva kojoj se mnogi protive

Čini se da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dobio što je htio. Svjetsko prvenstvo 2026. bilo je prvo u povijesti s 48 reprezentacija zbog čega ga je veliki broj navijača dočekao s puno skepse. Rezultati su na kraju bili prilično iznenađujući, odnosno kvaliteta nogometa bila je iznad očekivanja. Dalo je to pravo Infantinu da počne sanjati o 64 sudionika već od sljedećeg prvenstva 2030., a to bi uskoro trebalo biti potvrđeno.

Kako prenosi insajder Martyn Ziegler, FIFA će već do 14. kolovoza donijeti odluku o mogućem proširenju turnira na 64 reprezentacije. Veliki broj navijača tome se protivi, ali dojam je kako je ovogodišnji Mundijal dao Infantinu opravdanje za novo proširenje. Turnir će 2030. organizirati Španjolska, Maroko i Portugal, ali neke utakmice dobit će i Urugvaj, Paragvaj te Argentina u čas 100. obljetnice prvog Mundijala u Urugvaju.

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FIFA je već navodno pripremila interni dokument koji predstavlja ideju proširenja i pokreće službene konzultacije. Proširenje bi vjerojatno značilo da će reprezentacije biti raspoređene u 16 skupina s po četiri reprezentacije te će prve dvije iz svake grupe prolaziti u šesnaestinu finala. Švicarac je već ranije najavio proširenje Mundijala na 64 reprezentacije.

- Kada organizirate Svjetsko prvenstvo, morate misliti na cijeli svijet, a ne samo na Europu i Južnu Ameriku. Svaka država treba imati priliku sanjati nastup na Svjetskom prvenstvu. Kvaliteta reprezentacija raste diljem svijeta i manjim zemljama treba dati priliku za razvoj.

Iako se većina navijača protivi ovoj ideji, jedna konfederacija već je podržala plan proširenja.

- Radimo na tome da se Svjetsko prvenstvo 2030. održi sa 64 reprezentacije u čast stote obljetnice ovog natjecanja. Nogomet raste kada se otvara cijelom svijetu. Proširenje na 48 reprezentacija pokazalo je da veći broj sudionika donosi nove prilike i ubrzava razvoj nogometa. Stota obljetnica idealna je prilika da razmišljamo još ambicioznije - rekao je predsjednik CONMEBOL-a (južnoameričke konfederacije) Alejandro Dominguez.