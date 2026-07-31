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Španjolac Denia postao prvi stranac ikada koji će voditi češku reprezentaciju

FILE PHOTO: Spain Men's Football Press Conference
CARLOS PEREZ GALLARDO/REUTERS
VL
Autor
Hina
31.07.2026.
u 15:45
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Ovaj 52-godišnji Španjolac postaje prvi strani trener na čelu češke reprezentacije, a potpisao je dvogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja. Na tom mjestu će naslijediti Miroslava Koubeka, koji je odstupio nakon Svjetskog prvenstva 2026., na kojem je momčad ispala u grupnoj fazi

Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denia imenovan je izbornikom češke reprezentacije, objavio je u petak Češki nogometni savez (FACR).

Ovaj 52-godišnji Španjolac postaje prvi strani trener na čelu češke reprezentacije, a potpisao je dvogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja. Na tom mjestu će naslijediti Miroslava Koubeka, koji je odstupio nakon Svjetskog prvenstva 2026., na kojem je momčad ispala u grupnoj fazi.

"Velika mi je čast biti ovdje", izjavio je Denia. "Češki nogomet ima bogatu povijest i iznimno sam motiviran ovim projektom. Jedina mi je želja što prije početi s radom."

Denia, koji je predvodio španjolsku olimpijsku reprezentaciju do zlata na Igrama u Parizu 2024., prve će utakmice voditi u rujnu, kada će Češka u Ligi nacija ugostiti Hrvatsku 26. rujna i Englesku tri dana kasnije.

Češka reprezentacija će se u Ligi nacija  susresti i sa svjetskim i europskim prvacima Španjolcima, što će donijeti ogled Denije i njegova bivšeg kolege Luisa de la Fuentea.

"Rođen sam u Španjolskoj i 15 sam godina radio za tamošnji savez, no sada su stvari drukčije – želim pobijediti Španjolsku", rekao je Denia koji je velik dio svoje igračke karijere proveo u Atlético Madridu (1995. – 2004.), i s njim je 1996. godine osvojio naslov prvaka Španjolske. Za španjolsku reprezentaciju nastupio je dvaput.

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Ključne riječi
Češka nogometna reprezentacija nogomet Češka

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