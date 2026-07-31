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NOVO POJAČANJE

Dinamo pronašao zamjenu za Mišića: Postat će prvi iz svoje zemlje koji je zaigrao za plave

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 17:32
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Čelnici Dinama dugo su tražili igrača tog profila, spominjao se i povratak Ivana Šunjića, ali izbor je čini se pao na 24-godišnjeg Rusa

Zagrebački Dinamo već godinama nema dobru alternativu za svog kapetana Josipa Mišića. Odlaskom Marka Solde, ostao je praktički jedina opcija Marija Kovačevića za poziciju zadnjeg veznog, ali i to bi se uskoro trebalo promijeniti. Kako pišu Sportske novosti, na Maksimir bi trebao stići Rus Kiril Kravcov.

Riječ je o klasićnoj 'šestici' - destruktivcu kojem je specijalizacija oduzimanje lopte. Također se može dobro snaći na 'osmici'. poziciji nešto tradicionalnijeg centralnog igrača. Čelnici Dinama dugo su tražili igrača tog profila, spominjao se i povratak Ivana Šunjića, ali izbor je čini se pao na 24-godišnjeg Rusa.

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On bi na Maksimir stigao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Sočijem. U karijeri je nosio i dres Zenita iz St. Peterbruga te je tamo svlačionicu dijelio s Dejanom Lovrenom. Trebao bi potpisati četverogodišnji ugovor s plavima.

Kravcov po transfermarktu vrijedi 1.2 milijuna eura, a ako su glasine istinite, postat će prvi igrač iz Rusije koji će zaigrati za Dinamo. Ukupno su četvorica ruskih nogometaša igrala za u HNL-u - Mihail Merkulov, Mihail Kostilj, Sandro Cveiba i Serder Serderov. 
Ključne riječi
Rus zamjena Josip Mišić Dinamo

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