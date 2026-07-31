Dinamo pronašao zamjenu za Mišića: Postat će prvi iz svoje zemlje koji je zaigrao za plave

Zagrebački Dinamo već godinama nema dobru alternativu za svog kapetana Josipa Mišića. Odlaskom Marka Solde, ostao je praktički jedina opcija Marija Kovačevića za poziciju zadnjeg veznog, ali i to bi se uskoro trebalo promijeniti. Kako pišu Sportske novosti, na Maksimir bi trebao stići Rus Kiril Kravcov.

Riječ je o klasićnoj 'šestici' - destruktivcu kojem je specijalizacija oduzimanje lopte. Također se može dobro snaći na 'osmici'. poziciji nešto tradicionalnijeg centralnog igrača. Čelnici Dinama dugo su tražili igrača tog profila, spominjao se i povratak Ivana Šunjića, ali izbor je čini se pao na 24-godišnjeg Rusa.

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On bi na Maksimir stigao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Sočijem. U karijeri je nosio i dres Zenita iz St. Peterbruga te je tamo svlačionicu dijelio s Dejanom Lovrenom. Trebao bi potpisati četverogodišnji ugovor s plavima.

Kravcov po transfermarktu vrijedi 1.2 milijuna eura, a ako su glasine istinite, postat će prvi igrač iz Rusije koji će zaigrati za Dinamo. Ukupno su četvorica ruskih nogometaša igrala za u HNL-u - Mihail Merkulov, Mihail Kostilj, Sandro Cveiba i Serder Serderov.