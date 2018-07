Od PDV-a na povećanu potrošnju može se izgraditi novi stadion

Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, pridružio se brojnim čestitarima HNS-u povodom velikog uspjeha, osvajanju srebrne medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

- Dojam o nastupu naših nogometaša fantastičan je. To što su ti dečki napravili, naravno i izbornik Zlatko Dalić, stvarno je na ponos svakom čovjeku u Hrvatskoj. Mislim da je isto tako nemjerljiv njihov doprinos promociji Hrvatske u svijetu, što smo mogli vidjeti proteklih mjesec dana iz komentara svih vodećih svjetskih medija. Isto tako i iz poruka običnih ljudi koji su se javljali iz svih dijelova svijeta - rekao je Zlatko Mateša.

Drago mi je zbog Engleza

Pratili ste sve utakmice?

- Naravno. Nisam nijednu propustio. Neke utakmice su zaista bile za one čvrstih živaca. Ono što je bilo zadivljujuće u svakoj utakmici jest činjenica da su naši dečki pokazali htijenje i zajedništvo. To ih je i dovelo do finala. Od svih utakmica najdraža mi je bila polufinalna utakmica protiv Engleske, iz više razloga. Jednostavno ne podnosim tu njihovu prepotenciju i aroganciju. To je našim igračima bio veliki motiv, a nakon pobjede osjećao sam se presretno. To je bila i jedina utakmica kojoj sam prisustvovao u Rusiji. Nije bilo potrebe i ne bi bilo fer da idem na sve utakmice, nego su priliku dobili i ostali suradnici HOO-a. Naravno da sam mogao birati na koju ću utakmicu ići, a ja sam izabrao upravo Englesku, dok je na finale išao Željko Jerkov, dopredsjednik HOO-a i predsjednik kluba olimpijaca - istaknuo je predsjednik HOO-a.

Kako je sve to izgledalo na stadionu?

- Atmosfera je bila fantastična. Bez obzira na rano primljeni pogodak, s obzirom na to kako smo stajali na travnjaku i promatrajući govor tijela naših igrača, bili smo sigurni da ćemo na kraju pobijediti, priča Mateša.

Nogometaši Hrvatske nikad nisu zaigrali na Olimpijskim igrama. Postoji li mogućnost da ih vidimo u Tokiju 2020. godine?

- To je moja velika želja. Treba proći kvalifikacije i to je to. Otkako Hrvatska nastupa na Igrama, od 1992. godine, nogomet nikad nije bio u fokusu, ali siguran sam da će na valu ovog rezultata Davor Šuker, predsjednik HNS-a, razmisliti o tome da napravimo reprezentaciju koja bi mogla zaigrati u Tokiju. Bilo bi šteta da Hrvatska ne osvoji olimpijsku medalju u nogometu - istaknuo je Mateša.

Neki hrvatski nogometaši mogu se pohvaliti da su osvojili zlatnu olimpijsku medalju. Na Igrama u Rimu 1960. godine u sastavu reprezentacije bivše Jugoslavije bili su Andrija Anković, Zvonko Bego, Tomislav Knez, Željko Matuš, Željko Perušić i Ante Žanetić.

Na Igrama je igrao i Puskas

- Znam da se Igre održavaju u ljetnim mjesecima kada se najbolji nogometaši odmaraju, no veći problem predstavlja stvaranje atmosfere da je odlazak nogometaša jako važan. Nažalost, danas na Igrama za reprezentaciju mogu igrati samo tri igrača starija od 21 godinu. Prije su na Olimpijskim igrama igrale najveće svjetske zvijezde poput Puskasa, Czibora, Hidegkutija, Deyne, Lata, Blohina, Bebeta, Romarija, Klinsmanna... Nekima je čak u ugovorima bilo navedeno da ih klub mora pustiti na Igre. Za naše igrače nastup na Igrama bio bi nešto što još nisu iskusili. Mislim da možemo sastaviti dobru reprezentaciju.

Gledajući u jednoj televizijskoj emisiji kako osoba iz Hrvatske gospodarske komore ističe da je tijekom SP-a porasla potrošnja građanstva za preko devet milijardi kuna, kao prodekan i predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, Mateša je imao potrebu naglasiti ovo:

- Ako pretpostavimo da je za većinu toga plaćen PDV, a trebao bi, onda možemo reći da je to iznos veći od dvije milijarde kuna, a to znači više od 250 milijuna eura. Dakle, možemo reći da si je hrvatska nogometna reprezentacija sama kupila stadion. Nema nikakvih razloga da se on ne izgradi od tog novca.

