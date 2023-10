Obrane Hajduka i Dinama ne ulijevaju mi sigurnost. Petković je u boljoj formi, a Livaja stagnira

U desetom HNL kolu pred nama je najveća utakmica u hrvatskom klupskom nogometu – treći ovosezonski derbi Hajduka i Dinama, i to na ispunjenom Poljudu u nedjelju od 18 sati. Hajduk je uoči ovog dvoboja na 18 bodova iz osam utakmica, dva više od Dinama koji je na 16 bodova, s tim da hrvatski prvak u ovaj dvoboj ulazi s utakmicom manje. Hajdukova gol-razlika je uoči ovog susreta 12:5, dok je Dinamova 17:6.

Sigur je iznenađenje

Budući da se upravo ovo izdanje derbija čini poprilično izjednačenim, odlučili smo uz stručno mišljenje jednog od najiskusnijih HNL trenera u povijesti, Samira Toplaka, usporediti Hajduk i Dinamo po linijama u igri: obrane, vezne redove i napade.

Što se tiče obrane, očekuje se da će Hajduk startati s Lučićem na golu, Šarlijom i Uremovićem kao stoperima, Melnjakom na lijevom beku, dok bi ili Moufi ili Sigur mogli startati na desnom beku. Kod Dinama bi trebali startati Nevistić na golu te Moharrami, Šutalo, Perić i Ljubičić u zadnjoj liniji.

– Prema dosad viđenom u ovoj sezoni, ni jedna ni druga obrana mi ne ulijevaju sigurnost. I jedni i drugi imaju nekih crnih rupa i nisu bez pogrešaka. S pozicije neutralnog promatrača u obrani zbog toga ne bih dao prednost ni jednoj ni drugoj momčadi. Šarlija se zasad potvrdio kao najstabilnija Hajdukova karika, ali oni imaju dosta ozlijeđenih u obrani i Uremović je tek došao – istaknuo je Toplak, pa objasnio svoje mišljenje oko dvojbe Sigur/Moufi:

– Meni je Sigur pozitivno otkriće i iznenađenje ove sezone, ali na poziciji zadnjeg veznog. Agilan je, mobilan, dobar je u defenzivnim radnjama, a zna se i priključiti i prema naprijed kada treba i dodati, pucati. Ne znam kakve su taktičke zamisli Hajdukova trenera, ali iz mojega gledišta bilo bi čudno imati Sigura na desnom beku ako su već doveli Moufija zbog te pozicije.

Kad smo već kod Nike Sigura, u Hajduku se za drugu poziciju zadnjeg veznog dvoji između Sigura i tek nedavno pridošlog Mihaela Žapera. Partner u tom dvojcu će im biti Krovinović, a istureni veznjak bi trebao biti Benrahou. Kod Dinama je siguran starter Mišić, a zanima nas hoće li u paru s njim biti Bulat ili Ademi. Martin Baturina trebao bi biti taj ofenzivni veznjak.

– Žaper je top igrač i oni moraju opravdati tu akviziciju, međutim, ponavljam, meni je Sigur pravo osvježenje na toj poziciji. Naravno, tu je i Krovinović koji je jako važan Hajduku i ima svojih kvaliteta. Međutim, u veznom redu bih dao prednost Dinamu, najviše zbog Mišića. On je mozak Dinamove igre, zna kada treba stati na loptu, a kada odigrati i razigravati. Ne znam u kakvom je stanju Ademi, ali bili na toj poziciji Ademi ili Bulat, Dinamo zapravo rotira i ne igra 4-2-3-1, kako često zna pisati u najavama. Mišić tu najčešće bude čista šestica, a onda se Bulat i Baturina dignu visoko gore i lako je moguće da će pritisnuti Hajdukova dva zadnja vezna na spuštanje dosta plitko. Dakle, bit će to igrač na igraču u sredini, pa na kraju sve ovisi o tome koliko će igrači Hajduka uspjeti zaustaviti Mišićevo razigravanje. Ako Hajduk želi uspješno odraditi utakmicu, Mišić u svakom začetku akcije mora biti pokriven jer mu je distribucija na iznimno visokoj razini za HNL – tvrdi Toplak.

Udarne strijele Hajduka, odnosno Dinama bit će reprezentativci Marko Livaja i Bruno Petković, a što se tiče krila, kod Dinama bi trebali započeti Emreli desno i Vidović lijevo, dok je kod Hajduka Sahiti sigurno desno krilo, a na lijevom mnogi očekuju prvi start Makedonca Aleksandra Trajkovskog za Hajduk.

– Ako Hajduk u prvih 11 stavi Trajkovskog na osnovu igre protiv Lokomotive, to bi mogla biti zamka za njih iako je sigurno kvalitetan igrač. Dinamo voli dizati svoje bekove visoko i pitanje je koliko će se u praćenju Moharramija Trajkovski potrošiti i koliko će mu ostati snage za kvalitetu u napadu. Neće mu tu nitko moći čuvati leđa jer će veznjaci morati čuvati Dinamove osmice, a Melnjak će morati pokrivati Emrelija koji se voli uvlačiti u sredinu – rekao je Toplak te dodao:

Rečenica Felixa Magatha

– Što se tiče samih napadača, ako idemo uspoređivati Livaju i Petkovića, Petković je u boljoj formi, a Livaja stagnira. Međutim, igrač poput Livaje može ovakvu utakmicu riješiti jednim potezom, tako da mi je po pitanju njih dvojice situacija izjednačena. Međutim, Dinamu dajem priličnu prednost na krilima, to je Hajduku slaba točka i već godinama eksperimentiraju na tim pozicijama. Vidović me na lijevom krilu Dinama u prvih nekoliko utakmica oduševio, vidi se da je to vrhunski potencijal. Tako da na kraju zbog krila ipak dajem prednost Dinamu u napadačkoj liniji.

Na kraju nas je Toplak pitao slažemo li se s njegovom analizom i jesmo li i mi zamišljali usporedbu Hajdukovih i Dinamovih linija tako kao što je i on. Rekli smo mu da se u potpunosti slažemo s analizom veznog reda i napada, ali da bismo možda, za razliku od njega, ipak minimalnu prednost dali Hajduku u obrani zbog manjeg broja primljenih pogodaka u prvenstvu (Hajduk primio pet, Dinamo šest), a on nam je rekao da su sve to ipak nijanse te zaključio:

– Na jednom predavanju kultni nam je trener Felix Magath rekao da kao treneri možemo dati sve od sebe u pripremi utakmice, ali kada ti momci istrče na teren, na kraju je odlučuju oni u kratkim hlačama, a ne mi u dugim.