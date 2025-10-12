Novo priznanje za Modrića: Sjajni Švicarac smjestio ga među tri najbolja veznjaka svih vremena

Ime hrvatskog kapetana Luke Modrića definitivno je među onima bez kojih razgovor za najvećeg vezenog igrača svih vremena ne može proći. Modrićeva dugovječnost na najvišoj razini nogometa, kao i činjenica da je jedan od rijetkih veznih igrača koji je uspio osvojiti Zlatnu loptu u posljednjih 30-ak godina, čine ga jednim od najutjecajnijih veznjaka modernog nogometa.

Slaže se s tim i Granit Xhaka, švicarski reprezentativac i veznjak Sunderlanda, koji je Modrića smjestio među tri najveća vezna igrača svih vremena. Po njegovom mišljenju broj jedan je Zinedine Zidane, broj tri Andrea Pirlo, a između njih smjestio je upravo dirigenta veznog reda Hrvatske i Milana.

Modrić se tako našao u društvu istinskih velikana budući da se i ova dvojica često spominju kao najveći veznjaci svih vremena. Posebno se to odnosi na Zidanea, također osvajača Zlatne lopte, kojeg se često spominje u kontekstu ne samo najvećih veznih igrača, nego i općenito nogometaša.

Modrić se ovog ljeta pridružio Milanu gdje i s 40 godina na leđima oduševljava svojim igrama. U šest kola Serie A ove sezone, hrvatski kapetan propustio je samo 16 minuta igre, a stigao je i zabiti jedan pogodak kao i asistirati za još jedan.