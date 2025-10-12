Ibrahimović otkrio detalje Modrićevog dolaska u Milan: 'Nazvalo sam Ancelottija...'

Luka Modrić ovog se ljeta pridružio talijanskom velikanu Milanu nakon što je prošlih 13 godina proveo u dresu vjerojatno najvećeg svjetskog kluba - Real Madrida. Njegov dolazak oduševio je navijače Rossonera, a njegove igre na početku sezone samo su dodatno podigle euforija koja je nastala.

Jednu od glavnih uloga u klubu posljednjih godina vodi i legendarni Zlatan Ibrahimović koji je već za Gazzettu dello Sport biranim riječima govorio o kapetanu hrvatske reprezentacije. U istom tonu nastavio je i na Festivalu dello Sport gdje je otkrio detalje kako je osvajač Zlatne lopte 2018. stigao u njihove redove:

- On je majstor. Kad zakorači na teren, on jest nogomet – ne igra ga, on ga utjelovljuje. Ima nevjerojatnu karijeru. Na kraju prošle sezone rekli smo da momčadi treba više iskustva. Prvo smo doveli trenera, a zatim Luku Modrića. Nazvao sam Carla Ancelottija, koji nam je rekao da je on jedini igrač Real Madrida koji se nikada nije ozlijedio - rekao je 'Ibra' pa nastavio:

- Njegov mentalitet je nevjerojatan. Njegovo slavlje nakon utakmice Milan–Napoli sve je reklo: strast, identitet, vodstvo... Jako smo sretni s Lukom, tjera sve da daju više. Da sam igrao s njim, mogao sam produljiti karijeru za još nekoliko godina - zaključio je.

Modrić je dosad nastupio u svih šest prvenstvenih utakmica za Milan te postigao jedan pogodak i dodao jednu asistenciju. O njegovoj važnosti u novom klubu najbolje govori podatak da je dosad propustio samo 16 od 540 dostupnih minuta u prvih šest kola Serie A. Milan se trenutačno nalazi na trećem mjestu s dva boda zaostatka za vodečim dvojcem - Romom i Napolijem.