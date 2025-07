Beljo je već ranije bio na meti Dinama, ali zbog dva razloga radije je otišao u Bundesligu

Dion Drena Beljo ili Ramon Mierez, ili možda obojica, ili pak netko treći. Tako se već dugo nagađalo tko će doći na upražnjeno mjesto nakon odlaska Brune Petkovića. No pri kraju priprema plavih stigao je i kraj tih nagađanja i saznali smo da je nakon dugog natezanja s Augsburgom vezanog za odštetu ipak sve dogovoreno. Baratalo se tu s raznim iznosima jer njemački je bundesligaš imao s Beljom ugovor u kojem je njihov napadač imao izlaznu klauzulu od osam milijuna eura.

Početkom pregovora Augsburg nije želio spustiti tu odštetu, ali Beljo i Dinamo, odnosno Zvonimir Boban, bili su uporni. Beljo je silno želio u Dinamo, u međuvremenu je odbijao i druge ponude koje su i za njega bile izdašnije. I na kraju je ipak sve uspješno okončano i u utorak je Beljo stigao u Zagreb, u srijedu obavio liječnički pregled i potpisao ugovor s plavima na pet godina. Plavi će Augsburgu tijekom sljedeće četiri godine plaćati po milijun eura, a to može narasti i na znatno više ispune li se neki uvjeti koji će njemačkom klubu donijeti te bonuse.

Odmah se odlučio za Dinamo

– Sretan sam što je sve ovako završilo, nije bilo lako. Za Dinamo sam se odlučio prije dosta vremena, zapravo čim je prošla sezona završila. No dugo su trajali pregovori s Augsburgom, bilo je jako teško, oni su me htjeli zadržati tako da ti pregovori nisu bili laki ti kratki – rekao je na svom predstavljanju hrvatskoj nogometnoj javnosti Dion Drena Beljo.

Kad je spomenuo tu prošlu sezonu, treba reći da ju je proveo na posudbi u bečkom Rapidu i ta je sezona bila odlična, stalno je igrao, postigao je 19 pogodaka uz još pet asistencija.

– Smatram da sam jako puno napredovao. To je sezona u kojoj sam odigrao daleko najviše minuta, prošle sezone igrao sam europski nogomet, Konferencijsku ligu i mislim da sam to dosta dobro odigrao. Jako sam napredovao u zadnje dvije i pol godine, uključujući i vrijeme provedeno u Augsburgu. Nadam se da ću to i pokazati ovdje na terenu.

Čime vas je Dinamo privukao da ste se tako brzo odlučili za dolazak?

– Privukao me taj projekt Zvonimira Bobana, izuzetno sam uzbuđen zbog toga što me čeka, novi mi se projekt jako sviđa i mislim da ću se dobro uklopiti u njega. Zato sam i došao ovamo.

Ovdje Belju čeka potpuno novi, redizajnirani Dinamo, to je taj spomenuti Bobanov projekt. Podsjetimo, Beljo je već bio meta plavih dok je igrao u Osijeku, no osim što je i tada bio skup, radije je išao u Njemačku, svjestan da se pored Brune Petkovića neće previše naigrati. Uostalom, zbog toga je odbijao pozive nekih zvučnih europskih klubova jer nije želio biti druga napadačka opcija.

– Naravno da sam pratio Dinamo na pripremama, ima dosta novih igrača, jasno je kako će trebati neko vrijeme za prilagodbu. No držim da je to dobra momčad, da je igrački kadar dobar i da ćemo to i pokazati tijekom sezone. Glavni cilj je, naravno, napad na naslov prvaka, mi smo Dinamo, u svakoj se utakmici ide na pobjedu.

U dobrim je odnosima s Martinom Baturinom, no u Maksimiru su se mimoišli, Baturina se ubrzo nakon kraja sezone iz Dinama preselio u Como, a Beljo je sada stigao u Dinamo.

Mimoišao se s Baturinom

– Čuli smo se prije par dana i pozdravio je moj dolazak u Dinamo. Baš smo komentirali kao nam je obojici žao što nećemo zajedno zaigrati na Maksimiru, ali, eto, možda nekada u budućnosti, tko zna.

Možda se sretnu i puno prije na istoj strani, a krene li Belji kako se od njega u Dinamu očekuje, mogao bi ponovno dobiti poziv izbornika Dalića. Ako i Baturina bude dobar u Italiji, lako je moguće da se nađu zajedno u reprezentativnom dresu.

No Beljo prvo mora u Maksimiru pokazati zašto je doveden, tresti suparničke mreže, a to ponekad u Dinamu nije lako jer su očekivanja uvijek velika i od momčadi i od svakog igrača, a poseban pritisak nosi plavi dres s brojem devet, koji će Beljo nositi.

– Svjestan sam pritiska koji dolazi uz to, ali sa srećom i zadovoljstvom prigrlit ću taj zadatak i dat ću sve da ga i ispunim – rekao je Dion Drena Beljo.