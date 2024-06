Novo lice na Opus Areni, Osijek doveo mladog hrvatskog reprezentativca

POSAO JE GOTOV

Modrić postaje kapetan Reala i ulazi među besmrtnike? Pala znakovita objava koja to potvrđuje

Jasno, još uvijek nije službeno objavljeno niti to da će Luka Modrić ostati u Realu još jednu godinu, no pretpostavlja se da će se i to dogoditi do 30. lipnja, kada Modriću i službeno ističe suradnja koja je potpisana prošlog ljeta