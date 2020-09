Novi uzlet darovitog Hrvata kojeg okolnosti nisu mazile: Vjerujem da moje vrijeme tek dolazi

Ako smo za jednog igrača bili uvjereni da će napraviti veliku, svjetsku nogometnu karijeru, onda smo bili sigurni da će to učiniti Marko Pjaca. Taj dečko ima sve, brzinu, dribling, odgovornost, zna zabiti, asistirati, ima jaka pluća... No, taj isti dečko dosad nije imao sreće. Istina, ostvario je najveći transfer u povijesti Dinama, Juventus je za njega “iskeširao” 23 milijuna eura, kupio ga je jer je prepoznao o kakvom se igraču radi.

Vikalo se ‘Bravo, Marko!’

Nažalost, imao je problema s koljenima, pucali su mu križni ligamenti i od odlaska u Juventus više od 450 dana bio je izvan stroja. Vraćao se nakon jedne, pa bi došla nova ozljeda, pokušavao se vraćati tijekom posudbi Schalkeu, Fiorentini i Anderlechtu. Nije sve to išlo najbolje i ovog ljeta vratio se u svoj Juventus, krenuo na pripreme s novim trenerom Andreom Pirlom i njegovim pomoćnikom Igorom Tudorom, u dvije pripremne utakmice postigao je dva pogotka i očito je spreman.

Prije nekoliko dana, odlučio se za novu posudbu, otišao je u Genou i odmah nakon toga trener Rolando Maran poslao ga je u vatru, ušao je u 68. minuti susreta s Crotoneom. Znak je to da na njega u Genoi ozbiljno računaju, da će imati sve veću minutažu jer i sam će je, sigurni smo, zaslužiti.

Uostalom, debi nije mogao biti bolji, nakon samo sedam minuta u igri, postigao je krasan pogodak za 4:1, s desne strane, desnom nogom pogodio je sami suprotni kut. I nije to bilo sve, znao je stati na loptu kad je trebalo, zatvoriti suparnika, a složio je i čistu priliku suigraču, ali on nije uspio zabiti. No, kako su tribine i dalje uglavnom prazne, tako smo i u Genoi mogli u tih 25 minuta čuti uzvike trenera s klupe: “Bravo, Marko!”.

U svakom slučaju, Genoa bi mogla biti pun pogodak za veliki povratak Marka Pjace. Sigurno će mu biti ljepše tamo s Milanom Badeljom i Petrom Brlekom, sigurno će mu biti ljepše igrati nego sjediti na klupi velikog Juventusa. Zacijelo je lijepo trenirati s Cristianom Ronaldom i zvijezdama Juvea, ali najvažnije je igrati, a to bi se, očekujemo, trebalo dogoditi u Genoi.

Zasad Marku možemo čestitati na prvijencu za Genou.

– Hvala, a osjećaj je fantastičan. Tek sam došao prije par dana i nisam mogao ni zamisliti bolji debi za novi klub: uvjerljiva pobjeda, odličan start u novu sezonu i još sam postigao pogodak – kazao je raspoloženi Marko Pjaca.

Najvažnije je kako se osjećate fizički.

– Potpuno sam spreman. Naporno sam trenirao kada je u Belgiji prekinuta sezona, trenirao sam mjesecima svakodnevno i na prvi dan priprema u Juventus došao sam pripremljen kao nikada. Vidjelo se to i na treninzima, novi trener Pirlo bio je zadovoljan, ali u razgovoru s klubom zaključili smo da je za mene najbolje da odem nekamo gdje ću ipak imati priliku kontinuirano igrati.

Odluka je pala na Genou.

– Da, i time sam jako zadovoljan. Nekoliko klubova bilo je u raznim kombinacijama, ali smatram da je Genoa trenutačno najbolje mjesto za mene. Jednostavno nisam htio ići na posudbu izvan Italije, nemam dobra iskustva s time i htio sam ići nekamo gdje znam jezik i gdje mi ne treba previše vremena za prilagodbu. Genoa je od prvog kontakta bila odlučna, jasno mi je dala do znanja da želi baš mene i brzo sam se odlučio.

Nećemo sad o reprezentaciji

U novom klubu su vas odlično dočekali, a imate i poznatih.

– Apsolutno svi su me odlično dočekali i upravo taj njihov odnos prema meni od prvog kontakta itekako je utjecao na moju odluku. Trener Maran me zvao i rekao mi da me želi, sportski direktor također, a sigurno je pomoglo i to što su par dana prije potpisali ugovor s Badeljom, s kojim sam ja dobar prijatelj. Također, tu je i nekoliko igrača koje znam iz Juventusa i nekoliko s našega govornog područja tako da sam siguran da ću se jako brzo osjećati kao doma.

Kakvi su vam planovi za budućnost, razmišljate li o ponovnom pozivu izbornika Dalića?

– Ha-ha… Idemo redom. Nisam nikada bio tip koji se bilo kamo gura jer to jednostavno nije moj stil. Tek sam došao u Genou, počelo je odlično, ali to je tek početak. Sada moram dizati formu i igrati na visokoj razini. Bude li tako, siguran sam da će se posložiti i sve ostalo. Tek mi je 25 godina, već sam dosta toga prošao, nažalost, bilo je i loših stvari, ali sada je to iza mene i vjerujem da moje vrijeme tek dolazi – zaključio je Marko Pjaca.