Rakitić objavio dirljivu poruku ispred gotovo 18 milijuna ljudi: Selim teška srca i sa suzom u oku...

Teška srca donio sam odluku o napuštanju reprezentacije, ali odlazim ponosan na sve što sam sa svojim sugiračima i prijateljima napravio u najdražem dresu, za koji smo jednako ginuli u prijateljskim utakmicama i u finalu Svjetskoga prvenstva. Kao mali sanjao sam obući dres reprezentacije svoje domovine, a na koncu je taj moj san potrajao 106 utakmica. I sve što smo zajedno postigli kao momčad i kao nacija, zauvijek će ostati u mom sjećanju i u mom srcu, kao najveće dostignuće moje nogometne karijere. Sa suzom u oku opraštam se od dresa reprezentacije i od mojih suigrača i selim se na tribine, odakle ću ih bodriti s jednakim žarom, kao njihov najvjerniji i najveći navijač. Iznad svih Hrvatska... Ivan — It is with great emotion that I made the decision to announce my international retirement. It was a huge honor to have had the chance to represent my country, Croatia, at the international level and in the most prestigious competitions. 106 caps and 15 goals. What an incredible dream. Everything we achieved together as a Team, as a Nation, will remain forever in my memory and in my heart as the greatest accomplishment of my career. Count on me, I will be your biggest fan. Ivan @hns_cff #IvanRakitic

