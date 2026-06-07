FOTO Luka Modrić večeras igra zadnju utakmicu u Hrvatskoj. Možda toga još nismo ni svjesni...
Večerašnji prijateljski ogled Hrvatske i Slovenije u Varaždinu bit će generalna proba za Svjetsko prvenstvo. No, puno više od toga, ovaj susret mogao bi biti posljednji ples najvećeg hrvatskog nogometaša u povijesti na domaćem travnjaku.
Tisuću gledatelja u Kranjčevićevoj svjedočilo je otvaranju povijesti. U ljeto 2004. za Inter Zaprešić zaigrao je mršavi osamnaestogodišnjak na posudbi iz Dinama, Luka Modrić. Večeras, točno 7988 dana kasnije, osam tisuća ljudi u Varaždinu svjedočit će, po svemu sudeći, zatvaranju tog istog, veličanstvenog poglavlja.
Prijateljska utakmica protiv Slovenije, posljednja provjera uoči Mundijala, nosi emotivni teret oproštaja. Od te srpanjske večeri, Modrić je krenuo u epsku avanturu koja ga je preko Dinama, Tottenhama i Real Madrida pretvorila u nogometnog kralja i najveće ime u povijesti hrvatskog sporta. Večeras se taj krug, barem što se tiče nastupa u Hrvatskoj, gotovo sigurno zatvara.
Simbolika je htjela da se oproštaj dogodi baš u baroknom gradu. Kada je u studenome 2005. za Dinamo odigrao svoju prvu utakmicu u karijeri u Varaždinu, trener domaćina bio je, igrom sudbine, upravo Zlatko Dalić.
Gotovo dva desetljeća kasnije, Dalić ga vodi u njegovom posljednjem plesu pred domaćom publikom. Epska priča, savršena podloga za film o putu od trnja do zvijezda, izvjesno će biti zaključena ovoga ljeta na Svjetskom prvenstvu.
Luka će uskoro napuniti 41 godinu, a protiv Slovenaca će 198. put odjenuti kockasti dres. Zastrašujući jubilej od 200 nastupa za nacionalnu vrstu trebao bi upisati u drugoj utakmici skupine na Mundijalu, čime će se svrstati uz bok besmrtnika poput Cristiana Ronalda i Lionela Messija.
Iako utakmica nosi prijateljski predznak i služi uigravanju, u zraku lebdi pitanje koje nadilazi taktiku. Što nakon Mundijala? Nije nemoguće da najveći hrvatski igrač u povijesti nakon prvenstva zaključi ne samo reprezentativnu, već i cijelu nogometnu bajku.
Prema nekim informacijama, opcija potpunog kraja postala je vrlo realna. Stoga Varaždin večeras nije samo postaja na putu za Ameriku. To je prilika za posljednji naklon, posljednji aplauz na domaćoj sceni. Trenutak za povijest kojeg možda još nismo ni svjesni.