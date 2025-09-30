Novi preokret: Evo tko će zapravo naslijediti Radomira Đalovića, Slovenci objavili detalje

Klub iz Ljudskog vrta proživljavao je iznimno turbulentno razdoblje koje je kulminiralo nevjerojatnim incidentom i odlaskom trenera Radomira Đalovića. On je na klupi izdržao tek kratko, naslijedivši Tugberka Tanrıvermişa, no njegov je mandat završio na posve bizaran način. Na treningu momčadi izbio je fizički sukob u kojem je, prema medijskim napisima, i sam Đalović primio udarac, nakon čega je odlučio napustiti klub. Uprava Maribora morala je djelovati brzo kako bi smirila situaciju i pronašla trajnije rješenje na klupi, a izbor je pao na cijenjenog stručnjaka iz susjedstva koji je postigao dogovor s klubom i čeka se još samo službena potvrda.

Novi strateg Maribora, ne dođe li do neočekivanog preokreta u posljednji trenutak, postat će Feđa Dudić. Riječ je o 42-godišnjem treneru rođenom u Sarajevu, koji je već stekao zavidnu reputaciju u regiji. Očekuje se da će Dudić biti predstavljen najkasnije sutra, kada bi već u 17 sati trebao voditi prvi trening svoje nove momčadi. Vatreno krštenje imat će vrlo brzo, jer 'Vijoličaste' već u subotu s početkom u 20:15 sati čeka prvenstveni dvoboj u Ljudskom vrtu protiv Domžala, što će biti prva prilika da pokaže svoju viziju i autoritet pred domaćim navijačima.

Dudić u Sloveniju dolazi s impresivnim preporukama iz Srbije, gdje je posljednje dvije sezone s velikim uspjehom vodio Radnički iz Kragujevca. U obje sezone na klupi srpskog prvoligaša prvenstvo je završio na vrlo visokom petom mjestu, a ono što je posebno odjeknulo jest činjenica da je klubu oba puta osigurao izlazak u europska natjecanja. Ti uspjesi imaju povijesnu težinu, budući da su to jedina dva nastupa Radničkog u Europi u njegovoj 102 godine dugoj povijesti, čime je Dudić ispisao najsvjetlije stranice kluba.

Njegova trenerska karijera započela je u GOŠK-u iz Gabele, no najveći trag u bosanskohercegovačkom nogometu ostavio je na klupi mostarskog Veleža. S 'Rođenima' je uspio osvojiti Kup Bosne i Hercegovine, što je bio povijesni trofej za klub i uspjeh koji ga je lansirao među najperspektivnije trenere u regiji. Nakon Veleža, vodio je i Sarajevo, a sada ga čeka izazov preuzimanja posrnulog slovenskog velikana. Dolazak Dudića u Maribor budi nadu navijačima da će njegov pobjednički mentalitet i taktička disciplina donijeti prijeko potrebnu stabilnost i vratiti klub na staze uspjeha na kojima je godinama bio.