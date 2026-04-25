Div od dva metra koji je pokorio košarku: Od olimpijskog zakucavanja do rasističkog skandala

Na košarkaškom terenu, Liz Cambage je sila prirode. Visoka 2,06 metara, s rasponom ruku i snagom kojima rijetke igračice mogu parirati, desetljećima je predstavljala nerješivu zagonetku za suparničke obrane. Njezina dominacija pod košem nije bila samo posljedica visine, već i iznimne vještine, mekog šuta i osjećaja za igru. Vrhunac te dominacije dogodio se 17. srpnja 2018. godine, kada je u dresu Dallas Wingsa protiv New York Libertyja postigla nevjerojatnih 53 koševa, čime je postavila rekord WNBA lige u broju koševa na jednoj utakmici, koji i danas dijeli s A'jom Wilson.

Njezin put počeo je daleko od blještavila američkih dvorana. Rođena je u Londonu, kao dijete Australke i oca Nigerijca. Roditelji su joj se razišli kada je imala samo tri mjeseca, nakon čega se s majkom preselila u Australiju. Odrastanje nije bilo lako. Zbog svoje iznimne visine, koja je već s deset godina dosezala 183 centimetra, a s 14 nevjerojatnih 196 centimetara, često je bila meta zadirkivanja vršnjaka. Upravo je majka predložila da se počne baviti košarkom, ne toliko zbog sportskog potencijala, koliko kao način da stekne prijatelje i pronađe svoje mjesto. Ispostavilo se da je to bio sudbonosan savjet. Cambage je brzo pokazala nevjerojatan talent i njezina profesionalna karijera započela je već 2007. u australskoj WNBL ligi. Uskoro je postala jasno da je Australija za nju postala premalena, a poziv iz WNBA lige bio je logičan sljedeći korak.

Godine 2011. izabrana je kao drugi ukupni izbor na draftu od strane Tulsa Shocka. Unatoč početnom oklijevanju da zaigra za momčad iz Tulse, već u svojoj prvoj sezoni pokazala je zašto je smatraju budućom zvijezdom, zasluživši poziv na All-Star utakmicu. Njezin globalni proboj dogodio se na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. U utakmici protiv Rusije, Cambage je postala prva žena u povijesti koja je zakucala na olimpijskom turniru, trenutak koji je obišao svijet i postao simbol njezine atletske superiornosti. S australskom reprezentacijom, popularnim "Opalsima", osvojila je brončanu medalju, a njezina karijera činila se predodređenom za najveće visine. S reprezentacijom je kasnije osvojila i zlato na Igrama Commonwealtha 2018. te srebro na Svjetskom prvenstvu iste godine. Ipak, njezina WNBA karijera bila je isprekidana, s čestim pauzama tijekom kojih je igrala u Kini za lukrativne ugovore, ali i zbog borbe s vlastitim demonima.

Upravo je ta borba postala ključni dio njezine javne persone. Godinama se borila s anksioznošću i depresijom, o čemu je odlučila otvoreno progovoriti. Nakon što je 2019. propustila nekoliko utakmica za Las Vegas Aces, napisala je otvoreno pismo u kojem je otkrila da razlog nije bio odmor, kako je klub službeno priopćio, već njezino mentalno zdravlje.

- Borim se s problemima mentalnog zdravlja - prvo anksioznošću, a kasnije i depresijom koju anksioznost može potaknuti - praktički pola svog života - napisala je.

Njezina iskrenost naišla je na podršku mnogih, no istovremeno je otkrila i ranjivost koja se kosila s njezinom personom nezaustavljive ratnice na terenu.

- Odrastanje i zlostavljanje u školi za mene nisu tužna priča. To me definiralo i učinilo me jakom - rekla je u jednom intervjuu.

Ta ista otpornost, međutim, nije bila dovoljna da spriječi skandal koji će joj zapečatiti reprezentativnu karijeru i baciti najveću mrlju na njezino ime. oči Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine, tijekom pripremne utakmice iza zatvorenih vrata između Australije i Nigerije, dogodio se incident koji je šokirao košarkaški svijet. Prema svjedočanstvima nekoliko igračica s obje strane, Cambage je tijekom verbalnog i fizičkog sukoba uputila rasističke uvrede nigerijskim košarkašicama. Navodno im je rekla da se "vrate u svoju zemlju trećeg svijeta" i nazvala ih "majmunima".

Nedugo nakon toga, Cambage se povukla s olimpijskog turnira, navodeći kao razlog brigu za svoje mentalno zdravlje. Iako je ona kasnije negirala da je koristila rasne uvrede, tvrdeći da je i sama bila napadnuta, šteta je bila nepopravljiva. Australski košarkaški savez proveo je istragu, a Cambage je praktički postala nepoželjna u reprezentaciji koju je godinama vodila. Dodatnu kontroverzu izazvala je njezina kasnija tvrdnja da je bila u pregovorima da zaigra za Nigeriju, s obzirom na očeve korijene, što su nigerijski savez i igračice oštro demantirali.

Njezina karijera u WNBA ligi također je bila obilježena turbulencijama. Nakon rekorderske sezone u Dallasu, zatražila je razmjenu i prešla u Las Vegas. Godine 2022. potpisala je za Los Angeles Sparks, no suradnja je naprasno prekinuta usred sezone. Cambage je kasnije tvrdila da je napustila tim zbog "toksične situacije" i nepoštovanja, dok su njezine bivše suigračice javno osporavale njezinu verziju priče. Činjenica da nikada nije odigrala dvije uzastopne sezone za istu WNBA momčad svjedoči o njezinom nemirnom duhu. Izvan terena, gradila je karijeru koja nadilazi sport. Bavila se manekenstvom, pozirajući naga za prestižno izdanje ESPN Body Issue, radila je kao DJ, a nedavno je pokrenula i stranicu na platformi OnlyFans, tvrdeći da je tamo zaradila više novca nego tijekom cijele košarkaške karijere.