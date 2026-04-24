Ona je najpoznatije lice Serie A: Životna priča žene koja je ušutkala sve kritičare

Kada se u veličanstvenom ambijentu Teatra Regio u Parmi nedavno okupila nogometna elita kako bi proslavila osnivanje tima Parma Calcio Legends, ulogu voditeljice večeri preuzela je žena koja je i sama postala legenda, ali u svijetu sportskog novinarstva. Monica Bertini stajala je na pozornici okružena velikanima poput Fabija Cannavara, Dina Baggia i legendarnog trenera Nevija Scale, povezujući prošlost i sadašnjost kluba iz svog rodnog grada. Taj je događaj bio savršen simbol njezina puta: djevojka iz Parme koja je svojom strašću i znanjem osvojila Italiju, postavši jedno od najcjenjenijih imena u industriji. Njezin uspon nije bio slučajan; on je rezultat godina predanog rada, obrazovanja i nepokolebljive odlučnosti da uspije u poslu koji ne prašta pogreške, posebice ženama.

Monica je od malih nogu pokazivala interes za dvije stvari: komunikaciju i sport, a nogomet je bio njezina prva ljubav. Nakon završene jezične gimnazije u Parmi, donijela je ključnu odluku i preselila se u Milano, medijsko srce Italije, kako bi svoje strasti pretvorila u profesiju. Upisala je Sveučilište IULM, gdje je diplomirala na Fakultetu komunikacijskih znanosti i spektakla s radom na temu "Vijest između novinarske i sudske etike", pokazavši već tada sklonost prema ozbiljnom i etičnom novinarstvu. No, tu nije stala. Svjesna da talent bez znanja nije dovoljan, upisala je i završila master studij iz sportskog televizijskog novinarstva, gdje je usavršila sve vještine potrebne za rad pred kamerama - od prezentacije do produkcije.

Njezina karijera nije eksplodirala preko noći. Počela je strpljivo, korak po korak, na lokalnim televizijskim i radijskim postajama u Parmi, kao što su È Tv i Radio e Tv Parma. Tamo je brusila zanat, a 2010. godine upisana je u registar honorarnih novinara. Pravi proboj dogodio se u siječnju 2013., kada je njezino lice postalo poznato široj javnosti zahvaljujući angažmanu na kanalu Sportitalia. Vodila je informativnu emisiju Sportitalia24 i programe posvećene Serie B, a svojim jasnim stilom i samouvjerenim nastupom brzo je privukla pažnju velikih igrača. Već u veljači 2014. uslijedio je poziv koji se ne odbija - prelazak na Sky Sport, gdje je postala jedno od glavnih lica kanala Sky Sport24 i voditeljica emisije posvećene drugoj ligi.

Godina 2016. bila je prekretnica u njezinoj karijeri. Monica Bertini postala je zaštitno lice Mediaseta, jedne od najvećih medijskih kuća u Italiji. Taj je transfer označio njezin ulazak u prvu ligu talijanskog novinarstva. Ubrzo je položila i državni ispit te postala profesionalna novinarka, čime je i službeno potvrdila svoj status. Na Mediasetu je njezina karijera doživjela puni procvat. Postala je voditeljica i autorica najgledanijih emisija posvećenih Serie A, kao što su "Serie A Live" i kultni "Pressing", a vodila je i programe vezane uz Ligu prvaka, Kup Italije i Superkup. Njezina sposobnost da kompleksne taktičke analize približi gledateljima, uz vođenje dinamičnih studijskih rasprava s legendama i analitičarima, učinila ju je nezamjenjivim dijelom talijanske nogometne scene.

Više od lijepog lica na ekranu

U svijetu u kojem se ženama u sportskom novinarstvu često spočitava nedostatak stručnosti, Monica Bertini postala je simbolom otpora takvim stereotipima. Njezin uspjeh ne temelji se na izgledu, već na dubinskom poznavanju nogometa, profesionalnosti i besprijekornoj pripremi za svaku emisiju. Svojim radom dokazala je da je moguće biti elegantan i elokventan, ali istovremeno i oštar analitičar koji postavlja prava pitanja. Postala je uzor brojnim mladim djevojkama koje sanjaju o karijeri u sportskim medijima, pokazujući im da se autoritet gradi znanjem, a ne kompromisima. Njezin doprinos prepoznat je i izvan studija - bila je "kuma" sezone Serie B 2019./2020. i voditeljica ceremonije predstavljanja kalendara natjecanja, što su uloge koje se dodjeljuju isključivo osobama od velikog povjerenja i ugleda.

Kao i svaka javna osoba, ni Monica nije mogla izbjeći interes medija za svoj privatni život. Godine 2011. udala se za nogometaša Giovannija La Cameru, no njihov brak završio je 2022. godine. Iako su se razišli, oboje su zadržali međusobno poštovanje, izbjegavajući javne sukobe. Posljednjih godina mediji je povezuju s Pierom Ausilijom, sportskim direktorom Intera, no Bertini svoju vezu drži dalje od očiju javnosti, fokusirajući se primarno na karijeru. Aktivna je i na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati više od pola milijuna ljudi. Tamo dijeli trenutke iza kamera, profesionalne uspjehe i detalje s putovanja, uvijek zadržavajući dozu elegancije

Glasine su je uporno povezivale s moćnim sportskim direktorom Intera, Pierom Ausilijom, no unatoč medijskom pritisku, njih dvoje nikada nisu javno potvrdili svoju vezu, vješto čuvajući privatnost daleko od očiju javnosti. Sve do večeri, kada je Chivu, trener Intera, ponesen trenutkom pobjede nad Comom u polufinalu kupa, rekao nekoliko riječi previše.

Razgovor je započeo u ležernom i šaljivom tonu. Primijetivši Chivuovo dobro raspoloženje dok se smijao s njezinim kolegama u studiju, Bertini ga je odlučila malo "pecnuti".

Izgledaš kao da si u odličnoj formi, šališ se s Andreom i Federicom. Samo nemoj zbijati šale na moj račun, ja sam ta koja postavlja pitanja - poručila mu je kroz smijeh.

Bio je to uvod koji je stvorio opuštenu atmosferu, ali i nesvjesno postavio pozornicu za trenutak koji će odjeknuti talijanskim medijskim prostorom. Chivu je prihvatio šalu i uzvratio odgovorom koji je, u samo nekoliko sekundi, prešao put od simpatične dosjetke do naslova koji su vrištali s naslovnica.

-Neću reći ništa o tebi, Monica. Ne smijem ništa reći jer ću imati problema u svlačionici.

U tom je trenutku u talijanskim redakcijama nastao potres. Njegova izjava, iako izgovorena u šali, protumačena je na samo jedan mogući način: Chivu aludira na to da bi mu njegov nadređeni, sportski direktor Piero Ausilio, mogao zamjeriti bilo kakvu neprimjerenu šalu na račun svoje partnerice. Reakcija Monice Bertini samo je dodatno potvrdila sumnje. Sa širokim osmijehom, odgovorila je:

- Dobro je, to sam i čekala.

Za talijanske medije, zagonetka je bila riješena. Više nije bilo pitanje nagađanja; Chivuov "gaf" postao je javna potvrda. Cijeli je događaj postao puno više od običnog sportskog intervjua; pretvorio se u prvorazrednu medijsku priču koja je na trenutak zasjenila i sam sportski uspjeh Interove momčadi.