Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
IVAN HUKLEK

Novi hrvatski osvajač olimpijske medalje ekskluzivno za VL: Pravda je pobijedila, i to je najbitnije!

Zagreb: Hrvački klub Sesvete ove godine slavi 70 godina postojanja
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
21.11.2025.
u 22:09

Svakako da vidim svoju djecu u sportu. Ne mora to nužno biti profesionalni sport, ali sport je odraz zdravlja čovjeka. Naravno da bih volio da cijeli život ostanu u bilo kojem sportu, ne mora to biti ni hrvanje, priča nam osvajač olimpijske bronce četiri godine nakon Igara u Tokiju

Hrvatski hrvač Ivan Huklek postao je osvajač brončane medalje s Olimpijskih igara u Tokiju više od četiri godine nakon održavanja nakon što je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) u petak odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila.

Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija, ali kasnije je utvrđeno kako je srpski reprezentativac gruzijskog porijekla u svibnju 2021. godine, dva mjeseca prije održavanja OI u Tokiju manipulirao s davanjem uzorka urina na kontrolu.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Najnovijeg, 48. hrvatskog osvajača medalje na ljetnim Olimpijskim igrama zatekli smo odmah po saznanju ove vijesti, na domjenku emisije Sport Nedjeljom. Naš hrvač je bio iznimno zadovoljan vijestima te je ekskluzivno govorio za Večernji list.

- Što reći? Sretan sam. Sretan sam zato što je pravda pobjedila, i to je ono što je najbitnije. Objavljeno je da su sve žalbe odbačene, i sad čekam još samo službenu promjenu plasmana i daljnje procedure za koje ne znam kako idu, ali jako mi je drago i sretan sam.

S obzirom da se situacija odužila, jeste li vjerovali da će žalbe biti odbijene? Govorilo se da je velika vjerojatnost za to, ali čovjek nikad ne zna...

- Tako je, nikad se ne zna. Proces žalbe je trajao više od godinu dana. Vjerovao sam da ću dočekati taj trenutak. 

Budući da postoji više mogućih scenarija, kako biste voljeli primiti tu medalju?

- Da, vi ste me upoznali s tim da postoji više opcija kako bi se naknadno dobila ta olimpijska medalja. Nisam previše iskreno razmišljao o tome jer sam čekao tu potvru, ali ovako bih sad na prvu rekao da bi najljepše bilo čak otići u Švicarsku u Međunarodni olimpijski odbor i tamo preuzeti medalju. 

Uostalom, to bi bila sjajna prilika i da u Lausanneu vidite olimpijski muzej

- Istina. Nikad nisam ni bio tamo, niti gledao kako to ustvari izgleda. Bilo bi stvarno lijepo to obići, i to uz olimpijsku medalju. 

Kako sad proslaviti ovo, pogoto s tim nekim osjećajem odgođenog slavlja?

- Morat ću prvo vidjeti kako će se sve to odviti i korigirati s klubom, Savezom, ima tu sada puno stvari, pa sada previše i ne razmišljam o nekom slavlju. Čekam službenu promjenu plasmana, pa onda može doći do fešte. 

Što ovo znači za nastavak vaše karijere? Hrvanje je jedan 'rudarski' sport, jedan od najtežih sportova kojim se čovjek može baviti

- Evo, prije dva mjeseca je završilo svjetsko prvenstvo na kojem sam završio na devetom mjestu. I od tada stvarno imam veliku želju raditi još i više nego prije. Želim pokazati da mogu biti bolji. A ovo samo može biti jedan dodatan poticaj. Plan mi je sigurno hrvati i do Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine. 

VEZANI ČLANCI:

Obiteljski ste čovjek. Jesu li vaši kod kuće saznali ove vijesti?

- Jesu, oni su prvi saznali, žena i roditelji. Imam i dvoje djece, a kći je baš jučer imala prvi rođendan, tako da se sve poklopilo. Sin Noa je stariji, on ima četiri godine, i prije nekih mjesec i pol dana je i on krenuo s prijateljima trenirati hrvanje. Drago mi ga je vidjeti u dvorani.

Vidite li svoju djecu u sportu u budućnosti?

- Svakako da ih vidim. Ne mora to nužno biti profesionalni sport, ali sport je odraz zdravlja čovjeka. Naravno da bih volio da cijeli život ostanu u bilo kojem sportu, ne mora to biti ni hrvanje - zaključio je Ivan Huklek.

Ključne riječi
hrvanje Tokio olimpijske igre medalja bronca intervju Ivan Huklek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja