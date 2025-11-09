Naši Portali
ENGLESKA

Novi debakl Liverpoola: City ih 'razbio' u derbiju kola, Gvardiol odigrao cijelu utakmicu

Premier League - Manchester City v Liverpool
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.11.2025.
u 19:43

Brentford je pobijedio Newcastle United sa 3-1 okrenuvši rezultat u drugom dijelu

U derbiju 11. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Liverpool sa 3-0 probivši se na drugo mjesto ljestvice.

Počelo je loše za "građane". U 13. minuti Erling Haaland nije realizirao kazneni udarac. Njegov udarac zaustavio je Giorgi Mamardašvili. Međutim, norveški napadač se iskupio u 29. minuti pogodivši za 1-0. Bio je to njegov 14. ligaški gol u 11 nastupa.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Liverpool je izjednačio u 39. minuti golom Virgila van Dijka, no radost navijača "Redsa" je kratko trajala. Gol je poništen zbog zaleđa. U posljednjim trenucima prvog dijela City je povećao prednost. S ruba kaznenog prostora pucao je Nico, no lopta je pogodila Van Dijka prevarivši vratara.

Konačnih 3-0 postavio je Jeremy Doku u 63. minuti. Joško Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok Mateo Kovačić nije bio u krugu kandidata zbog ozljede.

U ranije odigranom susrertu Aston Villa je pobijedila Bournemouth sa 4-0, a strijelci su bili Emiliano Buendia (28), Amadou Onana (40), Ross Barkley (77) i Donyell Malen (82). Gost su pri rezultatu 0-2 u 67. minuti imali jedanaesterac, ali je Emiliano Martinez obranio udarac Antoinea Semenya.

Brentford je pobijedio Newcastle United sa 3-1 okrenuvši rezultat u drugom dijelu. Gosti su poveli u 27. minuti golom Harveyja Barnesa, no Brentford je u nastavku zabio tri gola. Izjednačio je Kevin Schade u 56. minuti, a potom je dva gola zabio Igor Thiago (78-11m 90+5). Newcastle je od 73. minute igrao s igračem manje, nakon što je isključen Dan Burn.

Identičnim rezultatom Nottingham Forest je pobijedio Leeds United upisavši tek drugu pobjedu sezone. I u ovom susretu su poveli gosti u 13. minuti preko Lukasa Nmeche. Za domaći sastav strijelci su bili Ibrahim Sangare (15), Morgan Gibbs-White (68) i Anderson (90+1-11m). U susretu između Crystal Palacea i Brightona nije bilo golova.

Na ljestvici vodi Arsenal sa 26 bodova, City ima 22, Chelsea 20, a Sunderland 19 bodova. Slijede Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Liverpool i Bournemouth sa po 18 bodova.

Ključne riječi
Joško Gvardiol Premier liga Liverpool Manchester City

