Novak Đoković uoči finala: Igrat ću kao da mi je to posljednji meč u karijeri

Koliko god to izgledalo kao “naknadna pamet” i unatoč tome što su i jedan i drugi imali i brojna iskušenja na tom putu, finale Novaka Đokovića i Danila Medvjedeva (25) na ovogodišnjem US Openu mogao se i očekivati.

Ta ništa prirodnije nego da o pobjedniku jednog turnira odlučuju prvi i drugi nositelj. Tako će biti i u nedjelju (početak u 22 sata), Medvjedev će se u trećem Grand Slam finalu boriti za prvi naslov, a Đoković u 31. finalu za rekordnu 21. krunu. I za četvrti US Open u devetom finalu.

Rutinska pobjeda

Svjetski broj dva, Medvjedev, gotovo je rutinski, s manjim poteškoćama u drugom setu, kada je suparnik poveo s 5:2 i imao dvije set-lopte, u polufinalu pobijedio jedno od ugodnijih iznenađenja turnira Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, koji sada dolazi na 11. mjesto ATP liste (+4) sa 6:4, 7:5, 6:2. Dok se broj jedan Đoković malo više mučio sa svojim izazivačem, Alexanderom Zverevom, četvrtim tenisačem svijeta, Nijemac je čak dobio i dva seta i pridonio velikoj drami, ali na kraju je to, iskazano u gemovima (+6), ipak bila uvjerljiva pobjeda Srbina sa 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Posebno kad se uzmu u obzir dešavanja u odlučujućem petom setu u koji je Nole krenuo s vodstvom od 4:0. No, uzbuđenja nije nedostajalo niti u srazu Rusa i Kanađana, iako je taj dvoboj zaključen u tri seta.

- Ključne su bile te njegove set-lopte u drugom setu, no Felix je promašio volej, pa sam se ja uspio vratiti i na kraju slaviti. Svi su očekivali 1:1 u setovima, ali ja sam znao da ga tu mogu mentalno slomiti i to se i dogodilo. Nisam možda odigrao na najvišoj razini, ali sretan sam da sam u finalu - kazao je Medvjedev koji je tako postao prvi Rus koji je na US Openu odigrao više od jednog finala.

Medvedev je, naime, na istom turniru odigrao i finale 2019. kada je izgubio od Rafaela Nadala, 4:6 u petom setu.

- Bio je to lud meč, neka bude opet tako, ali da ovaj put ja pobijedim. Vjerujem da će tako i biti, da ću napokon u trećem finalu (ove je godine izgubio finale i Australian Opena od Đokovića - op. a.) uživati u pobjedi. Uželio sam se prvog naslova na Grand Slam turnirima. Iznimno cijenim Đokovića i znamo svi što je on sve osvojio, ali sve što je ostalo u meni dat ću na terenu u nedjeljnom finalu - poručio je Rus.

Inače, Medvjedev niti u slučaju pobjede ne može ugroziti Đokovića na prvom mjestu, ali može učvrstiti svoju drugu poziciju i pobjeći prvim pratiteljima Tsitsipasu i Zverevu.

A što reći o Đokoviću? Čovjek se nalazi korak do sna: samo ga jedna pobjeda dijeli od povijesnog dosega, povezivanja pobjeda na svim najvećim turnirima i osvajanje sezonskog Grand Slama što je još jedino uspjelo legendarnom Rodu Laveru, ali u potpuno drugačijim uvjetima, kad na US Openu i Australian Openu bilo puno manje europskih igrača.

- Idem na četvrti US Open, samo na to mislim. Šalim se, kalendarski Grand Slam je tu u pitanju. Ostao je još jedan meč, sve je na stolu, hajde da uradimo to. Ostavit ću na terenu tijelo, srce, dušu... sve dajem za to. Igrat ću taj finale kao da mi je to posljednji meč u karijeri - istaknuo je Đoković.