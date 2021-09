Kakva drama! Đoković izborio finale US Opena i priliku za upisati se u povijest

Protiv Rusa Danila Medvedeva u finalu US Opena u New Yorku igrat će srpski tenisač Novak Đoković.

Nakon tri sata i 33 minute borbe te napetih pet setova prvi tenisač svijeta pobijedio je Nijemca Alexandera Zvereva 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2. Time je Đoković došao na jedan korak do osvajanja 21. Grand Slam titule u karijeri. Trenutačno su tri velikana ovog sporta, Roger Federer, Rafael Nadal i sam Đoković na dvadeset naslova.

Isto tako, Đoković u ovom trenutku lovi kalendarski Grand Slam, odnosno, četvrti trofej u godini na Grand Slam turnirima (ranije je 2021. osvojio Australian Open, Roland Garros i Wimbledon).

Kako je to i ranije činio, čak tri puta ove godine u New Yorku, Đoković je izgubio prvi set u meču. No, bilo je jasno da je to tek zagrijavanje prvog tenisača svijeta koji je potom dobio iduća dva seta (6-2, 6-4) lomeći suparnika u ključnim trenucima obje te dionice. Inače, podsjetimo kako su se ova dvojica tenisača susrela nedavno u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju i tada je pobijedio Zverev, no bio je to meč na dva dobivena seta.

Zverev se uspio oporaviti te je dobio četvrti set samo da bi Đoković, po tko zna koji put u karijeri, maestralno odigrao ključni, peti set. Odjurio je Đoković na nedostižnih 5-0 i time prelomio dvoboj. Nijemac se samo nakratko vratio spustivši minus na 2-5, ali to je bilo sve od njega.

Zverev je imao više break-lopti, ali i slabiju iskorištenost (3-12), dok je Đoković iskoristio pet od osam takvih prilika.

Put Danila Medvedeva prema finalu mogao je biti daleko teži da je njegov suparnik, Kanađanin Auger-Aliassime, bio samo malo smireniji u završnici drugog seta. Kanađanin je tada ima 5-2, kod 5-3 je servirao za 1-1 u setovima, ali ništa nije iskoristio.

U tom dijelu meča Medvedev je nanizao pet gemova. Okrenuo je 2-5 u 7-5, poveo je 2-0 u setovima i potom je rutinski dobio treću dionicu za put prema finalu.

Za 25-godišnjeg Medvedeva ovo će biti drugi finalni meč na US Openu (nakon 2019.) i treći ukupno (igrao je još finale Australian Opena ove godine). Još uvijek čeka na premijernu Grand Slam titulu.

Đoković će u finalu loviti četvrtu titulu na US Openu. Ranije je u New Yorku bio najbolji 2011., 2015. i 2018. godine.