VIDEO Đokovića ponijela pjesma: Popeo se na stol i zaplesao! Svi su u čudu snimali

Srpski tenisač Novak Đoković odlučio je preskočiti turnire u Montrealu i Cincinnatiju kako bi se odmorio i pripremio za US Open, posljednji Grand Slam sezone. Dio tog odmora proveo je u društvu prijatelja.

Nakon što je nekoliko dana ranije viđen u Nacionalnom parku Durmitor u Crnoj Gori, gdje je s obitelji uživao u prirodnim ljepotama, na društvenim mrežama pojavio se video iz Grčke. Na snimci se vidi raspoloženi Đoković kako se penje na stol i pleše uz poznatu grčku pjesmu.

Odmor mu se, međutim, bliži kraju.US Open počinje 24. kolovoza, a Đoković će pokušati doći do svog 25. Grand Slam naslova. Osim u Crnoj Gori i Grčkoj, tenisač je boravio i u Hrvatskoj.

Boravio je na Korčuli i družio se s Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem te predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom. Nakon toga otputovao je na Mikonos, gdje je boravio u luksuznoj vili u društvu supruge, djece, najmlađeg brata Đorđa, njegove supruge i sina.