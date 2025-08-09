Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
ZABAVA U GRČKOJ

VIDEO Đokovića ponijela pjesma: Popeo se na stol i zaplesao! Svi su u čudu snimali

Wimbledon
Foto: Toby Melville/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
09.08.2025.
u 09:30

Đoković je imao sadržajan odmor tijekom ovoga ljeta, ali uskoro mu slijede novi sportski izazovi

Srpski tenisač Novak Đoković odlučio je preskočiti turnire u Montrealu i Cincinnatiju kako bi se odmorio i pripremio za US Open, posljednji Grand Slam sezone. Dio tog odmora proveo je u društvu prijatelja.

Nakon što je nekoliko dana ranije viđen u Nacionalnom parku Durmitor u Crnoj Gori, gdje je s obitelji uživao u prirodnim ljepotama, na društvenim mrežama pojavio se video iz Grčke. Na snimci se vidi raspoloženi Đoković kako se penje na stol i pleše uz poznatu grčku pjesmu.

FOTO Kakvi majstori! Razdragana lica Hajdukovih igrača nakon pobjede o kojoj će se pričati
Wimbledon
1/11

Odmor mu se, međutim, bliži kraju.US Open počinje 24. kolovoza, a Đoković će pokušati doći do svog 25. Grand Slam naslova. Osim u Crnoj Gori i Grčkoj, tenisač je boravio i u Hrvatskoj.

Boravio je na Korčuli i družio se s Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem te predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom. Nakon toga otputovao je na Mikonos, gdje je boravio u luksuznoj vili u društvu supruge, djece, najmlađeg brata Đorđa, njegove supruge i sina.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Ključne riječi
Novak Đoković Grčka tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još