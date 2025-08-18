Nova skupa zvijezda Citya kao tinejdžer je radio u dućanu, a tek s 24 postao prvotimac u seniorima

Kao klincu mi je uzor bio Andres Iniesta, ali kako sam rastao, sve sam više počeo gledati Kevina De Bruynea i upijati od njega. Gledao sam utakmice, klipove na Youtubeu, posebno sam promatrao način na koji skenira teren prije nego što mu lopta dođe u noge, i tako uvijek zna gdje su prostori. Trudim se činiti isto to - rekao je novi veznjak Manchester Cityja Tijjani Reijnders još prije nego što mu je bilo u primisli da će postati igrač Cityja.

Odličan debi u ligi

A upravo je Reijnders taj koji je stigao u klub kao svojevrsna zamjena za po mnogima najboljeg igrača u klupskoj povijesti, legendarnog Belgijca De Bruynea koji je s 34 godine na leđima nakon iznimno uspješnih 10 godina u Cityju otišao u redove talijanskog prvaka Napolija. U drugom smjeru, iz Italije u Englesku, je otišao 27-godišnji nizozemski reprezentativac Reijnders, i odmah zablistao u svojem debiju u Premier ligi. U prvom kolu City je s uvjerljivih 4:0 na gostovanju svladao Wolverhampton, a Reijnders je imao svoje prste u svakom od prva tri gola. Kod prvog pogotka je sjajnim lob dodavanjem probio obranu Wolvesa, drugi je zabio, a za treći asistirao Haalandu. Osim samog učinka ispred protivničkog gola, Reijnders je svojim kretnjama dao onaj ritam kojeg je Cityju u prošloj razočaravajućoj sezoni nedostajalo. Nije Reijnders bez razloga najskuplje Cityjevo pojačanje ovog ljeta (55 milijuna eura). Budući da cijeli Otok ovih dana bruji o njemu, idemo vidjeti tko je to Tijjani Reijnders.

Riječ je o igraču koji je odrastao u nogometnoj obitelji. Njegov otac Martin Reijnders većinu profesionalne karijere je proveo u rodnom Zwolleu, igrajući uglavnom prvi rang nizozemskog nogometa, a profesionalno se nogometom bavi i Tijjanijev brat Eliano koji također igra za PEC Zwolle. Međutim, Eliano predstavlja reprezentaciju Indonezije budući da je majka Indonežanka. Tijjani Reijnders konstantno u intervjuima naglašava koliko mu je obitelj važan faktor u životu.

- Obiteljske vrijednosti su mi sve. Obitelj me naučila da uz naporni rad i poštovanje možeš doći do bilo čega u životu - rekao je jednom prilikom.

A ovo za naporni rad ima i uporište u jednoj zanimljivoj priči. Naime, dok se Tijjani kao tinejdžer razvijao u juniorskim uzrastima Zwollea, roditelji su mu pronašli posao. Reijnders je počeo raditi u lokalnom supermarketu Aldi gdje je uz školu i treninge radio i smjene u kojima je slagao robu na police. Bez obzira na to što je došao iz dobrostojeće obitelji, što je sin profesionalnog nogometaša, roditelji su ga nagnali na to i rekli mu "moraš iskusiti i shvatiti što to znači zaraditi svoj novac". Nekoliko godina je Reijnders tako radio.

- Vrijeme koje sam proveo radeći u Aldiju je bilo jako korisno, dalo mi je taj kontrast od nogometnog svijeta. Tada sam shvatio obje strane priče i bolje ih razumijem - objasnio je Reijnders, za kojeg su brojni treneri iz vremena nogometne akademije kasnije u raznim javnim istupima često ponavljali da je nevjerojatno dobro odgojen momak.

Ono što je na karijernom putu Tijjanija Reijndersa posebno zanimljivo jest činjenica da je svoju prvu seniorsku sezonu u statusu standardnog prvotimca u klubu doživio tek s 24 godine. Puno se o tome polemiziralo u Nizozemskoj sada kad je Tijjani dosegnuo ove visine, a nekakva završna misao je da talent treba povjerenje i vrijeme u nogometu. No krenimo redom. Reijnders je debitirao u nizozemskoj Eredivisie kao 19-godišnjak u dresu PEC Zwollea, kluba iz rodnog grada, a nedugo nakon toga je otišao u AZ Alkmaar. U prvoj sezoni je dobio svega pet minuta na terenu u ligi, i u tih pet minuta upisao asistenciju protiv svojeg donedavnog kluba. Međutim, Tijjani jednostavno nije dobivao šanse unatoč tome što je u mlađim uzrastima pokazivao izniman potencijal. U prve tri sezone u klubu Reijnders je (uz jednu kratku posudbu u Waalwijku) 84 puta nastupio za U-21 momčad AZ-a, dok je za seniorsku momčad AZ-a upisao tek pet nastupa. Međutim, iz kluba su pozivali na strpljenje i na mir u Reijndersovom razvoju, a Tijjani se nije bunio i fokusirao se na razvoj vlastite igre. U svojoj četvrtoj i petoj sezoni u AZ-u je počeo dobivati znatno više minuta i nastupa, no još uvijek je bio u statusu rotacijskog igrača, ali je te svoje minute s klupe toliko dobro iskoristio da je konačno u sezoni 2022./2023., svojoj šestoj u klubu dobio jasnu ulogu startera u momčadi. Nogometni kroničari u Nizozemskoj ističu da je ovakav sporiji i strpljiviji proces razvoja za posljedicu dao situaciju da je Reijnders postao prvotimac kao kompletan igrač vrhunske razine, kao već dovršen i ispoliran proizvod.

Milan ispred Barce

To se itekako vidjelo, jer samo ta jedna sezona je bila dovoljna da gotovo cijela Europa na ljeto 2023. počne vrebati AZ za Reijndersov potpis, a u toj su utrci pred fotofiniš došli Milan i Barcelona. U Reijndersovoj odluci ipak je tada pobijedio Milan, posebice tadašnji trener Stefano Pioli.

- Izabrao sam Milan isključivo zbog razgovora kojeg sam imao s Piolijem. Nakon tog razgovora bilo mi je potpuno jasno kako momčad funkcionira i u napadu i u obrani. Ovdje sam mogao igrati svoju poziciju, mjesto na kojem mi je najviše ugodno. U Barceloni to nije bilo tako, i zato sam odabrao Milan - poručio je Reijnders.

Taj izbor se za nastavak njegove karijere ispostavio fantastičnim. U dvije sezone provedene u Milanu Reijnders je neupitno bio najbolji igrač talijanskog velikana, a to je dodatno došlo na vidjelo prošle sezone u kojoj je bio sjajan i ispred protivničkog gola, s 15 pogodaka i pet asistencija u svim natjecanjima. Uz to, osvojio je i službenu nagradu za najboljeg veznog igrača sezone u Serie A. U Manchester Cityju su vjerovali da je ta dodatna dimenzija u njegovoj igri napravila prevagu pri dovođenju Reijndersa ovog ljeta. Ogroman je to napredak, jer Reijnders je prošle sezone zabio deset golova u Serie A, a prije toga u svojoj karijeri nikad nije zabio više od četiri ligaška pogotka u sezoni. Generalno, prije ove sezone nikad ga se baš nije ni povezivalo s golovima. Međutim, u više navrata je sam priznao da je vidio kako u tom segmentu ima prostora za napredak, pa je do napretka i došlo.

Naravno da su u posljednjih godinu dana njegovi golovi i asistencije najglasnija tema, no ono zbog čega je svaki nogometni stručnjak zaintrigiran Reijndersom su njegove kretnje bez lopte. Ne samo da učestalosti svojih kretnji daje brzinu više i dinamiku više svojoj momčadi, nego su te kretnje izrazito inteligentne, posebice što se tiče traženja dubine. S tom kvalitetom Reijnders u posjedu igra gotovo pa sve, od izgradnje igre s vlastitim vratarom i stoperima, sve do završnih finih dodavanja ili pametnih utrčavanja. On je jedan zanimljiv spoj dinamike i tehnike, gdje s jedne strane ima 'fini' dodir u završnoj trećini, a s druge strane ima taj tempo za izaći iz zahtjevnog protivničkog presinga te brzo i efikasno doći na protivničku polovicu. Jedini dio igre za koji se decidirano može reći da mu nije forte jest duel-igra. I sam je u više navrata naglasio da nije duel-igrač te da pametnim pozicioniranjem pokušava i izbjegavati situacije za duel, što će, naravno, u Premier ligi biti znatno zahtjevniji izazov.

Reijnders je u dresu Cityja odigrao ukupno četiri natjecateljske utakmice i pokazao svoju kvalitetu, a u Milanu je prošle sezone pokazao izvanserijsku razinu. Ne treba mu pak, na leđa stavljati breme "zamjene za De Bruynea", jer ipak je riječ o možda čak i nedostižnim visinama, a ipak i o drukčijem tipu igrača. Neovisno o takvim usporedbama, Reijnders bi trebao biti iznimno važan kotačić sustava Pepa Guardiole u Manchester Cityju ove sezone u kojoj 'građani' traže povratak u sam vrh engleskog nogometa, i to će biti jako zanimljivo za promatrati.