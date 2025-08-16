U Premiershipu su za 17 igrača platili 867 milijuna eura, čudesne brojke obilježile su novu sezonu

Počela je 127. sezona najpopularnijeg i po mnogima najkvalitetnijeg nacionalnog ligaškog nogometnog natjecanja na svijetu – engleske Premier lige. Kao i svake sezone, i na početku sezone 25./26. prisutna je hrpa interesantnih priča, a, sveukupno gledano, dakako je najzanimljiviji pogled na prijelazne rokove klubova.

Potrošili 2,4 milijarde €

Naime, klubovi iz Premier lige su zasad potrošili 2,4 milijarde eura na transfere ovog ljeta. Prva liga koja je nakon Premier lige na toj ljestvici je talijanska Serie A, gdje se na transfere potrošilo 890 milijuna eura. Međutim, ta razlika je još veća kad pogledamo bilancu rashoda i prihoda na transfere. Klubovi u prvom rangu engleskog nogometa su ovog ljeta na transfere potrošili 1,4 milijarde eura više nego što su uprihodili, dok je u spomenutoj Serie A uprihođeno 20 milijuna eura više nego što je potrošeno. Zapravo, iduća liga svijeta nakon Premier lige po minusu u bilanci je saudijska Saudi Pro liga, no i dalje s daleko manjim minusom (289 milijuna eura) od Engleza.

Od 12 najskupljih svjetskih transfera ovog ljeta čak devet otpada na igrače koje su kupili klubovi iz Premiershipa, a najskuplji od njih je transfer čudesnog Nijemca, 22-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Floriana Wirtza koji je iz Leverkusena stigao u Liverpool za 125 milijuna eura. Liverpool je kao branitelj naslova krenuo u potpunu ofenzivu na tržištu, s velikom željom da obrani naslov prvaka prvi put nakon čak 42 godine, prvi put u eri Premier lige. Redsi su "pljunuli" više od 300 milijuna eura na pojačanja, a uz Wirtza su stigli i napadač Hugo Ekitike iz Eintrachta (90 mil. €) te bekovi Miloš Kerkez iz Bournemoutha (47 mil. €) i Jeremie Frimpong iz Leverkusena (40 mil. €).

Generalno gledano, gotovo svi veći klubovi su se lijepo natrošili ovog ljeta. Arsenal je doveo Gyökeresa, Zubimendija, Maduekea i Norgaarda, Man. City Cherkija, Reijndersa i Ait-Nourija, Man. United Šeška, Mbeuma i Cunhu, Chelsea Pedra, Gittensa, Delapa i Hata, a Tottenham Kudusa, Palhinhu i hrvatskog stopera Luku Vuškovića. Samo kad zbrojimo iznose transfera za ovih 17 spomenutih igrača, dolazimo do vrtoglave cifre od 867 milijuna eura, ili cifre veće od 50 milijuna eura prosječno po transferu za svakog od ovih igrača.

Na spomen Vuškovića, koji je unatoč špekulacijama o posudbi još uvijek s prvom momčadi Spursa, vrijedi se podsjetiti na hrvatski kontingent igrača u ovosezonskom izdanju Premier lige. Zasad je u engleskim prvoligašima četiri igrača, a u ovom se trenutku kao jedini starter od svih njih u svojoj momčadi ističe Joško Gvardiol u Manchester Cityju. Njegov suigrač Mateo Kovačić se još uvijek oporavlja od ozljede gležnja, Vušković kao projekt kluba strpljivo čeka svoju priliku, dok novi igrač Crystal Palacea Borna Sosa vrlo vjerojatno ima ulogu pričuve za prvog lijevog beka Tyricka Mitchella.

Hoće li novaci opet ispasti?

Kladionice nam govore da je Liverpool prvi favorit za osvajanje naslova (koeficijent 2,90), a u krug favorita su još stavljeni i Arsenal (3,70) te Manchester City (4,50). Vrlo je zanimljiva i situacija Manchester Uniteda te Tottenhama, koji su protekle sezone katastrofalnim plasmanima, 15. odnosno 17. mjestom totalno razočarali pa je stoga vrlo nepredvidivo gdje će se oni naći ove sezone, a bit će i zanimljivo vidjeti hoće li novi prvoligaši – Burnley, Leeds i Sunderland – uspjeti zaustaviti trend od protekle dvije sezone pri kojem su svi promovirani klubovi odmah ispadali natrag u drugi rang.