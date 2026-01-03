Naši Portali
BOURNEMOUTH - ARSENAL 2.3

Nova pobjeda Arsenala: Topnici prošli neokrznuti i na neugodnom gostovanju

Premier League - AFC Bournemouth v Arsenal
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
03.01.2026.
u 20:42

Nogometaši Arsenala nastavili su svoj pobjednički niz u engleskoj Premier ligi, na gostovanju su svladali Bournemouth s 3-2 u 20. kolu

Nogometaši Arsenala nastavili su svoj pobjednički niz u engleskoj Premier ligi, na gostovanju su svladali Bournemouth s 3-2 u 20. kolu. Arsenal opet ima šest bodova više od Aston Ville te sedam više od Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.

Nije imao Arsenal lagani put prema tri boda, a već u 10. minuti Bournemouth je poveo golom Evanilsona, a nakon pogreške Gabriela. Svoju je grešku Gabriel ispravio već u 16. minuti kada je bio strijelac za 1-1.

Potom je na scenu stupio Declan Rice, igrač utakmice, koji je zabio iduća dva pogotka u 54. i 71. minuti za 3-1. Domaći sastav je smanjio na 2-3 golom Kroupija u 77. minuti, ali do boda Bournemouth ipak nije uspio doći.
