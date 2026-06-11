Nogometni entuzijasti u Alexandriji: 'Želim vidjeti Dubrovnik, a ono što ste napravili u Rusiji je bajka'

Iako gradske vlasti Alexandrije, grada u kojem boravi hrvatska reprezentacija, pokušavaju animirati i motivirati svoje građane na praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva, istini za volju, ne možemo reći da smo primijetili bilo kakvu euforiju ili ushit oko samog turnira. Tu i tamo naletjeli smo na neke nogometne entuzijaste, ali to se većinom naziralo u tragovima.

Pamti debakl protiv Hrvatske

Upravo zato nas je još više impresionirao Alexandria Bier Garden, kafić u samom centru grada, na tamo najpoznatijoj ulici King Street, koji se tijekom Svjetskog prvenstva potpuno posvećuje turniru i u kojem se detaljno razgovara u nogometu. Ispred kafić vidjeli smo plakate za organizirano gledanje utakmica, a kada smo ušli, pozitivno nas je iznenadio i prizor sa zastavama svih 48 zemalja sudionica turnira. Interijer i ozračje su nas oduševili. Naravno, odmah smo se upustili u priču s djelatnicima, a to su bili konobar Grayson iz Alexandrije te direktorica Carla iz Brazila, s kojima smo proveli vrijeme u ugodnom razgovoru.

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– Pokušavamo za Svjetsko prvenstvo stvoriti atmosferu u našem baru. Gledat će se sve utakmice i svatko može doći k nama i imati svoj mali "watch party", a fokus nam je na utakmicama SAD-a. Ljudi rezerviraju stolove za utakmice i drago nam je da smo krenuli s tom pričom – rekao nam je simpatični i susretljivi Grayson.

Kada smo konobaru rekli da smo grupa novinara iz Hrvatske, odmah je bez zadrške počeo razgovarati o našoj reprezentaciji. Vrlo brzo uočili smo da nije riječ o "prosječnom Amerikancu" koji ne zna puno o nogometu i brzo se upustili u razgovor.

– Baš sam s uživanjem pratio Hrvatsku 2018. u Rusiji. To kako nisu odustajali i kako su se uvijek vraćali u utakmicama bilo mi je fascinantno. Hrvatska na tom prvenstvu nije imala najbolje igrače, ali imala je najbolji tim. Inače navijam za SAD i za Njemačku, ali kasnije sam na prvenstvu gajio simpatije prema Hrvatskoj. Da tako mala zemlja postiže tako velike uspjehe, to je uistinu bajkovita priča.

Potom se u priču ubacila i vrlo ljubazna Carla, baš na temu hrvatske reprezentacije i one kultne utakmice s baš njezinim Brazilom na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

– Još uvijek mi je u sjećanju četvrtfinale 2022. godine u Kataru. Nije mi drago da ste nas pobijedili, ali čak i unatoč tome Hrvatska mi je bila simpatična. Nadam se da će ove godine Brazil otići do kraja, ali nikad se ne zna, čak se i za utakmicu protiv Haitija, koja bi trebala biti najlakša, nekada pribojavam. Jer, puno je nepoznanica u našoj reprezentaciji, ni sami ne znamo koliko smo jaki i koliko daleko možemo doći – kaže nam konobar u baru u Alexandriji.

Riječ je, inače, o baru koji je uređen u njemačkom štihu, a najatraktivniji dio je krovna terasa, na kojoj je također sve inspirirano Svjetskim prvenstvom, s balonima koji su u bojama zastava zemalja sudionica. Jedno je to od rijetkih mjesta u kojima smo mogli primijetiti da se Svjetsko prvenstvo zaista događa. S Graysonom smo uplovili u malo dublju priču kada smo primijetili da je upućen oko Hrvatske.

– Studirao sam u Njemačkoj jedno vrijeme i tamo baš zavolio nogomet. Mnogi prijatelji s kojima sam studirao odlazili su u Hrvatsku, pričali mi o Plitvičkim jezerima i o mjestima na obali. Svi su mi preporučili dolazak u Hrvatsku, a jedva čekam ugrabiti prvu priliku i otići u Dubrovnik. Veliki sam obožavatelj serije "Game of Thrones" i moram otići vidjeti grad u kojem su sve te scene snimane. Izgleda fascinantno. Znate li neka mjesta u Dubrovniku koja nisu toliko poznata za preporuku? – pitao nas je Grayson i bio vrlo zahvalan kada smo mu preporučili okolna mirna mjesta kao što su, među ostalim, Mlini i Slano.

Navija za Stanišića i Kanea

Kasnije smo odradili i fotografiranje s Carlom i Graysonom, s kojim smo se u međuvremenu uputili u brojne nogometne teme, od portugalskog moćnog veznog reda, preko francuskog moćnog napada pa sve do Joshue Kimmicha, koji u reprezentaciji Njemačke možda neće moći sve sam. Ipak, za kraj smo se upustili u prvu utakmicu vatrenih na Svjetskom prvenstvu, one u Dallasu protiv Engleske 17. srpnja.

– Navijat ću za Hrvatsku protiv Engleske u prvoj utakmici skupine, ali volio bih da Harry Kane zabije gol jer sam veliki navijač Bayerna – poručio je Grayson, na što smo mu odgovorili:

– Pa i Josip Stanišić iz Hrvatske je igrač Bayerna.

– Neka zabiju pogodak i jedan i drugi, ali neka Hrvatska na kraju pobijedi – na kraju smo donijeli složan zaključak.