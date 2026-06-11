Počinje ludilo SP-a: Meksiko i Južna Afrika danas otvaraju 23. nogometni Mundijal

Čak 1248 nogometaša podijeljenih u 48 reprezentacija od danas pa u sljedećih 39 dana odmjeravat će snage na najvećoj nogometnoj smotri u svijetu. Tijekom tog razdoblja čak 149 nogometaša proslavit će svoje rođendane, a kad smo kod rođendana i godina, zanimljivo je da će najmlađi igrač imati 17 godina (Gilberto Mora, Meksiko), a najstariji 43 (Craig Gordon, Škotska)!

Današnjom utakmicom Meksika, uz SAD i Kanadu jednog od domaćina turnira, i JAR-a počinje nogometno ludilo koje će privući i ujediniti milijarde ljudi diljem svijeta.

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Bit će ovo najveći sportski događaj u povijesti, a ujedno i najgledaniji. U novom Fifinu formatu, po kojem je broj sudionika proširen s 32 na 48, bit će odigrane čak 104 utakmice, što je 40 više nego na prethodnom prvenstvu. Samim time raste i gledanost pa se procjenjuje da bi uživo utakmice moglo gledati između 5 i 6 milijuna navijača, dok će putem televizijskih prijenosa i videoisječaka na raznim digitalnim platformama mundijal pratiti nevjerojatnih 6 milijardi ljudi!

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina, a u sljedeću fazu natjecanja više ne prolaze samo dvije najbolje iz skupine nego i osam od 12 najboljih trećeplasiranih. Zbog toga se proširuje i nokaut-faza, u kojoj se dodaje jedno ekstra kolo pa će finalisti odigrati osam utakmica na turniru umjesto dosadašnjih sedam.

Kad smo već kod finala, koje će se igrati 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyu, prvi put imat ćemo grandiozan show u poluvremenu, nešto slično kao na Super Bowlu.

A otvorenje je danas, na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu. Ceremonija će se održati netom prije početka susreta Meksika i JAR-a, koji je na rasporedu u 21 sat po našem vremenu, odnosno 13 sati po lokalnom. Kladionice veliku prednost daju domaćinu, na koji je tečaj 1,40. S obzirom na to da se očekuju velike gužve (na samom stadionu bit će više od 80 tisuća navijača), predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum odlučila je da danas neće biti nastave te je zamolila sve koji mogu da rade od kuće.