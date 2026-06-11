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DRUGI PUT U 16 GODINA

Počinje ludilo SP-a: Meksiko i Južna Afrika danas otvaraju 23. nogometni Mundijal

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VL
Autor
Hrvoje Delač
11.06.2026.
u 06:00

Čak 1248 nogometaša iz 48 reprezentacija u sljedećih će 39 dana odmjeravati snage

Čak 1248 nogometaša podijeljenih u 48 reprezentacija od danas pa u sljedećih 39 dana odmjeravat će snage na najvećoj nogometnoj smotri u svijetu. Tijekom tog razdoblja čak 149 nogometaša proslavit će svoje rođendane, a kad smo kod rođendana i godina, zanimljivo je da će najmlađi igrač imati 17 godina (Gilberto Mora, Meksiko), a najstariji 43 (Craig Gordon, Škotska)!

Današnjom utakmicom Meksika, uz SAD i Kanadu jednog od domaćina turnira, i JAR-a počinje nogometno ludilo koje će privući i ujediniti milijarde ljudi diljem svijeta.

Bit će ovo najveći sportski događaj u povijesti, a ujedno i najgledaniji. U novom Fifinu formatu, po kojem je broj sudionika proširen s 32 na 48, bit će odigrane čak 104 utakmice, što je 40 više nego na prethodnom prvenstvu. Samim time raste i gledanost pa se procjenjuje da bi uživo utakmice moglo gledati između 5 i 6 milijuna navijača, dok će putem televizijskih prijenosa i videoisječaka na raznim digitalnim platformama mundijal pratiti nevjerojatnih 6 milijardi ljudi!

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina, a u sljedeću fazu natjecanja više ne prolaze samo dvije najbolje iz skupine nego i osam od 12 najboljih trećeplasiranih. Zbog toga se proširuje i nokaut-faza, u kojoj se dodaje jedno ekstra kolo pa će finalisti odigrati osam utakmica na turniru umjesto dosadašnjih sedam.

Kad smo već kod finala, koje će se igrati 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyu, prvi put imat ćemo grandiozan show u poluvremenu, nešto slično kao na Super Bowlu.

A otvorenje je danas, na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu. Ceremonija će se održati netom prije početka susreta Meksika i JAR-a, koji je na rasporedu u 21 sat po našem vremenu, odnosno 13 sati po lokalnom. Kladionice veliku prednost daju domaćinu, na koji je tečaj 1,40. S obzirom na to da se očekuju velike gužve (na samom stadionu bit će više od 80 tisuća navijača), predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum odlučila je da danas neće biti nastave te je zamolila sve koji mogu da rade od kuće.
Ključne riječi
Južna Afrika Meksiko SP 2026.

Komentara 2

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Avatar IvanR
IvanR
06:53 11.06.2026.

Ne zanimaju me masovna okupljanja s sitnog zuba

PV
prcko.vita
06:51 11.06.2026.

Sudjelovanjem na tom kako ga opisujete ludilu, svijet nesvjesno priznaje Trumpu da je on u pravu da ga svijet podržava i da će milijarde dolara Amerika upravo da zgrne od tog ludila. Ništa čudno da dolar opet bude jači od eura. A zbog čega? Jer eto, lopta mora da se igra.

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