Ispitivali su ga 11 sati samo da mu zabrane ulazak u zemlju: Evo zašto je SAD poslao suca kući

34-godišnji Omar Artan trebao je ovog ljeta postati prvi nogometni sudac iz svoje zemlje koji će suditi utakmicu Svjetskog prvenstva. Arbitar iz Somalije već je stigao u Sjedinjene Američke Države, ali njegov san neće se ostvariti, barem kako sada stvari stoje. Artanu je granična služba zabranila ulazak u SAD i poslala ga natrag u Istanbul odakle je i krenuo.

- Jako sam, jako razočaran. Ja sam samo sudac koji pokušava ostvariti svoj najveći san, otići na Svjetsko prvenstvo. Imao sam sve potrebne dokumente i valjanu vizu. Mislim da oni imaju problem s mojom zemljom - rekao je za New York Times po dolasku u Tursku.

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Kasnije objavljeni detalji govore kako su Artana na aerodromu ispitivali čak 11 sati i kako se suočavao s pitanjima o putovanju u SAD-u, militantskoj skupini Al-Shabab i somalijskoj politici. Iako im je on pokazao svu potrebnu dokumentaciju i vizu koju je dobio prošlog tjedna, na kraju mu je poručeno kako ne može ući u zemlju.

Službeno mu nije potvrđen razlog zabrane ulaska u zemlju, ali jedan američki dužnosnik neslužbeno je spomenuo Artanovu "povezanost s osumnjičenim članovima terorističkih organizacija". Ranije je u javnost izašao izvršni direktor Radne skupine Bijele kuće Andrew Giuliani. Iako nije iznosio detalje, rekao je kako je Artanu ulazak u zemlju zabranjen "iz vrlo dobrog razloga".