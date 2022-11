Nogometaš koji se bori s rakom saznao lošu vijest: Borba za mene nije gotova

Napadač Borussije Dortmund i reprezentacije Obale Bjelokosti Sebastien Haller (28) još će se uvijek morati boriti sa zloćudnim rakom testisa, potvrdio je to sam nogometaš.

U srpnju ove sezone je pristigao u redove Borussije, a na jednom treningu se požalio na bolove te je utvrđeno kako boluje od raka testisa što je poprilično odjeknulo u nogometnom svijetu, sve je zatekla i iznenadila ta vijest, pa tako i samog Hallera.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS Soccer Football - 2022 Ballon d'Or - Chatelet Theatre, Paris, France - October 17, 2022 Real Madrid's Thibaut Courtois after winning the Yashin Trophy as Borussia Dortmund's Sebastien Haller looks on REUTERS/Benoit Tessier Photo: BENOIT TESSIER/REUTERS

Haller je prvotno optimistično najavljivao da bi se nakon kemoterapija mogao vratiti nogometu, ali izgleda da će ipak i nakon kemoterapija morati 'pod nož' kako bi pobijedio ovu bolest.

- Kao što se očekivalo od početka, nakon kemoterapije razmatrane su razne opcije. Želim vam dati do znanja da borba za mene nije gotova. Morat ću se podvrgnuti operaciji da konačno stanem na kraj ovom tumoru koji me drži izvan terena.

- Želim vam svima zahvaliti na porukama podrške i snazi ​​koju mi ​​dajete u ovom teškom trenutku. Veselim se ponovnom susretu s vama - dodao je Haller.

Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.

Merci à tous 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

Podsjetimo, Haller je došao u Dortmund nakon fenomenalne sezone u Ajaxu u kojoj je zabio 34 pogotka u 43 nastupa, od čega čak deset u Ligi prvaka. U svojoj karijeri još je igrao i za West Ham, Eintracht, Utrecht i Auxerre.