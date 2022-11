Izbornik Dalić otvoreno: Razmišljao sam o ostavci, ali to tada nitko nije znao

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je na HRT-ovoj emisiji U svom filmu uoči Svjetskog prvenstva u Kataru gdje je progovorio o sucu u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji, kineskoj ponudi teškoj 10 milijuna eura, ali i trenucima kad je razmišljao o ostavci na mjestu izbornika.

- Jedanput sam razmišljao o ostavci. Bilo je to na Euru, zadnja i presudna utakmica u grupi. Ako pobijedimo, idemo dalje, ako ne, ispadamo. Donio sam odluku sa sobom da ako ne pobijedimo, da ću dati ostavku. To je bila moja odluka i jedino tada sam razmišljao da napustim reprezentaciju. Nitko za tu odluku nije znao, sam sam sebi tako rekao. Nakon toga smo pobijedili Škotsku, to je bio moj cilj pa sam odustao od ostavke - objasnio je 56-godišnjak na klupi hrvatske reprezentacije.

Dalić je dobio pitanje što bi promijenio na Svjetskom prvenstvu 2018., kada je Hrvatska u finalu izgubila od Francuske 4:2

- Promijenio bih suca Pitanu za tu utakmicu. Dva gola nisu bila baš čista. Prvi gol nakon faula kojeg nije bilo, drugi nakon penala - rekao je direktno Dalić.

Izbornik je odgovarao i na pitanja o tome kako je odbio trogodišnji ugovor od deset milijuna eura po sezoni kako bi ostao na klupi hrvatske reprezentacije.

- Svi su mi govorili da griješim i da iskoristim rezultat. Bilo je strašnih ponuda. Kineski klub je došao po mene u Pariz. Ponudio mi je ugovor od deset milijuna eura neto za tri sezone. Zahvalio sam i rekao sam da neću - rekao je Dalić, te dodao:

- Nije im bilo jasno. Vratili su se nakon pola godine i dva dana smo razgovarali. Rekao sam da neću napustiti reprezentaciju jer je to moj narod, moja država i nema tih novaca. On je to razumio, otišao u London, uzeo gospodina Beniteza i odveo ga u Kinu. Nikada mi nije bilo žao i ponosan sam na tu odluku.