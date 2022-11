Stručnjak za društvene mreže prije Svjetskog prvenstva: 'Hejt' nije loš za igrače

Trebaju li reprezentativci – ako im izbornik to odobri – biti prisutni na društvenim mrežama za vrijeme Svjetskog prvenstva?, pitali smo stručnjaka za društvene mreže, profesora na Fakultetu političkih znanosti Domagoja Bebića.

Uloga u Rusiji

– Društvene mreže danas su jedan od najvažnijih kanala komunikacije i informiranja. Društvene mreže ispunjavanju ljudsku potrebu za komunikacijom, socijalizacijom, informiranjem, stjecanjem novih znanja i vještina i još mnogo toga. Iako su medijske navike korisnika danas izrazito individualizirane, što znači da svatko od nas na sebi svojstven način koristi društvene mreže, kada su u pitanju društveno važne teme, postoji određen obrazac ponašanja na društvenim mrežama - rekao je Bebić, te dodao:

- Tako je i po pitanju sporta. Svjetska ili europska prvenstva ne zahvaćaju pažnju samo ljubitelja nogometa već i puno šire publike jer izazivaju nacionalni ponos, povezanost, jedinstvo. Prisjetimo se Rusije i rezultata vatrenih. Cijela Hrvatska bila je uz igrače i cijelu reprezentaciju. Veliku važnost u tome odradile su i društvene mreže. Takav interes i trend sigurno ćemo vidjeti i u ovom ciklusu. Iako društvene mreže, zbog obilja informacija generalno, ali i "hejta" mogu izazvati distrakciju, ne smijemo zaboraviti da su one, kao što sam rekao, važan dio socijalizacije, ali i pokretač vala reakcija i podrške šire javnosti – odgovorio je Bebić.

Koliko društvene mreže mogu biti produktivne za ozračje, a koliko opasne (slučaj Rebić) kada samo jedan emotikon ili jedna riječ mogu utjecati na status u reprezentaciji?

– Teško je odrediti mjeru koliko je dovoljno kada je u pitanju komunikacija. Osim prije spomenute individualizacije, društvene medije i medije općenito karakterizira još jedan pojam – hejt. Gotovo ga je nemoguće izbjeći, donijeti pravu odluku izborniku svakako nije lako. Vjerujem da su njegova nastojanja da ograniči izloženost igrača usmjerena prema zadržavanju fokusa i pozitivne energije. Ali nemojmo zaboraviti da hejt sam po sebi nije loš. Važno je u tim trenucima pripremiti pojedince ili skupinu koja mu je izložena, ali generalno gledano, hejt jača vašu zajednicu. U ovom slučaju same reprezentacije, ali i svih onih koji prate reprezentaciju.

Preporučujete li izborniku da komunicira preko društvene mreže za vrijeme SP-a? Naime, možda bi mu, u slučaju nepovoljnih rezultata, dio publike mogao zamjeriti.

Izbornik na mrežama

– Izbornik će svejedno biti na društvenim mrežama. Tako da je topla preporuka da bude prisutan jer to današnji navijači traže, no strateška odluka komunikacijskog tima može biti da se to radi preko službenih kanala saveza što je također u redu – zaključio je Bebić.

Da se dotaknemo statistika najpraćenijih i dovedemo brojke u priču, uvjerljivo je najpraćeniji hrvatski nogometaš iz kadra za Katar na društvenim mrežama s ukupnih 45 milijuna pratitelja (od čega 25 milijuna na Instagramu) hrvatski kapetan Luka Modrić, a slijedi ga njegov bivši suigrač u Real Madridu Mateo Kovačić s oko pet milijuna pratitelja (od čega 4,7 milijuna na Instagramu). Društvo tri najpraćenija nogometaša od 26 iz rostera zatvara Zenitov Dejan Lovren s malo više od tri milijuna ukupnih pratitelja (2,6 milijuna na Instagramu).

Na ljestvici svih nogometaša (ali i na svjetskoj ljestvici općenito) prvi je Cristiano Ronaldo s više od 610 milijuna pratitelja, na drugom mjestu je Argentinin Lionel Messi s više od 500 milijuna pratitelja, a treći je Messijev suigrač iz PSG-a, Brazilac Neymar s 245 milijuna pratitelja na svim platformama. Top 5 društvo zatvaraju francuska "desetka" Kylian Mbappé s oko 80 milijuna pratitelja te velška zvijezda Gareth Bale s oko 65 milijuna pratitelja.