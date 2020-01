Njemački rukometaš iskreno priznao kako su se osjećali nakon poraza od Hrvatske

U dvoboju 2. kola I skupine EURA u Beču su hrvatski rukometaši pobijedili Njemačku s 25-24 (11-14) i osigurali polufinale.

Naši igrači bili su oduševljeni pobjedom.

- Bila je to jako teška utakmica. Preponosan sam na ove dečke i cijelu momčad. Nije bilo nimalo lako igrati. Bila je prevelika želja u prvom dijelu. Htjeli smo u pet minuta riješiti utakmicu. Nismo smjeli ići tako, ali mi smo takvi. Htjeli smo to brzo završiti. Dogovor je bio da nećemo dobiti ni u 1. minuti ni u 15. minuti, već da moramo svih 60 minuta izdržati u borbenom stilu. Pokazali smo momčadski duh. Ovo me podsjetilo na Ligu prvaka i Vardar kad smo gubili. Morate vjerovati u nešto i to će doći. Ljudi radujte se, sretni smo - rekao je igrač utakmice Igor Karačić za RTL.

- Znao sam da ćemo pobijediti, vidjelo se na licima njihovim da nemaju rješenja za našu obranu. Iskoristili smo to s kontrama, zasluženo smo pobijedili - rekao je Luka Cindrić.

A kako je bilo s druge, poražene strane? Možemo samo zamisliti, a možda nam pomogne i jedna izjava iz njemačkog tabora.

Hendrik Pekeler, njemački kružni napadač izjavio je poslije poraza od Hrvatske i oproštaja od borbe za medalju:

- Bila je to zaista vrhunska utakmica, ovo je moglo biti finale Europskog prvenstva. Fantastična borba s obje strane. Bili smo jako emotivni, i mislim da smo odlično igrali. Ali na kraju smo sada osjećamo brutalno razočarenje.

