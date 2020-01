Duvnjak se zahvalio navijačima porukom koja će odjeknuti

Odavno su naši snovi, bitke, emocije i uspjesi prestali biti samo naši, jer je navijačko srce uvijek s nama na terenu! Neopisivo je koliku snagu daju vaša podrška, prisutnost, pjesma, suze i veselje, što srcem vatrenim sve s nama proživljavate, pogotovo kada za ovo živiš, sanjaš, trudiš se i vjeruješ, a onda se sve napokon ostvari... shvatiš da nijedna medalja, kojeg god sjaja, ne može nadmašiti vaš sjaj! Od srca vam hvala za zajedništvo, ponos i snagu kojima ste nas vodili do samog kraja!🇭🇷🇭🇷 #iznadsvihhrvatska #igrajmojahrvatska #proudtobecroat #neopisivo #ovdjenitkonijenormalan #hvalanavijaci #hvalaekipa #ekipa #ponos #zeljkomusa #mihrvati #adidas #adidasathletics @katalmedia @saschaklahn @hrs_insta

