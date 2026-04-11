Spremni su za rat, strahuju od upada na njihov teritorij: 'Odmah ćemo pucati na 'zelene ljude'

Iz Estonije stiže novo upozorenje. Poručili su da će svaku rusku provokaciju na svojoj granici smatrati oružanim napadom i da će odmah odgovoriti vatrom. Visoki dužnosnik estonskog Ministarstva vanjskih poslova Jonatan Vseviov u intervjuu za njemački list Welt izjavio je: "Kad ‘zeleni ljudi’ prijeđu našu granicu, pucat ćemo na njih. Jednostavno je" Vseviov je dodao da je cilj ovakve poruke jasan. "Riječ je i o tome da drugoj strani bude jasno: Ako dođete, pucat ćemo, a ako vi pucate velikim oružjem, pogodit ćete sve nas, uključujući naše saveznike". Pojam 'green men' nastao je 2014. godine tijekom ruske aneksije Krima. Riječ je o ruskim vojnicima u zelenim uniformama bez oznaka koji su tada zauzimali ključne objekte na poluotoku. Rusija je u početku tvrdila da nisu njihovi vojnici, nego pripadnici lokalnih 'samoobrambenih skupina'. Tek naknadno je Vladimir Putin priznao da su to bili ruski vojnici.

Estonija se boji da bi Moskva mogla ponoviti isti scenarij na baltičkim granicama, malim, hibridnim upadom bez službene objave rata, kako bi testirala reakciju NATO-a. Unatoč tome što je mala zemlja, Estonija je među najagresivnijim članicama NATO-a kada je riječ o obrani. Ove godine planira izdvojiti više od 5 posto BDP-a za obranu, znatno iznad dogovorenog cilja saveza. Baltičke zemlje (Estonija, Latvija i Litva) već grade bunkere, postavljaju protuoklopne prepreke uz granicu i dijele brošure građanima o tome kako se ponašati u slučaju rata. "Mi nismo velika zemlja, ali se pripremamo. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da saveznici ostanu uz nas i da branimo svaki centimetar estonskog teritorija", kazao je Vseviov, piše Newsweek.

Estonija podsjeća da bi bilo kakav napad na njezin teritorij automatski aktivirao Članak 5 Sjevernoatlantskog ugovora – napad na jednu članicu smatra se napadom na cijeli savez. Unatoč tome, od početka rata u Ukrajini, ruske i ukrajinske bespilotne letjelice više su puta narušile zračni prostor NATO zemalja, uključujući Estoniju. Tallinn je u posljednjih godinu dana tri puta optužio ruske lovce za kršenje svog zračnog prostora, posljednji put u ožujku 2026.

Newsweek je kontaktirao rusko Ministarstvo vanjskih poslova za komentar, ali odgovor još nije stigao. Rusija je dosad sve tvrdnje o mogućim planovima napada na baltičke zemlje odbacivala kao “besmislice”. Estonija i ostale baltičke države smatraju se najranjivijim dijelom istočnog krila NATO-a i najglasnije podržavaju Ukrajinu od 2022. godine. Strah od malog, ali strateški opasnog ruskog “testa” i dalje je prisutan među zapadnim obavještajnim službama, posebno u slučaju eventualnog mirovnog sporazuma u Ukrajini.