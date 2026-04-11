Šokantni sastanak u Pentagonu: Prijetilo se papinskom nunciju, spominjala i vojna sila? Papa otkazao posjet SAD-u

Ne postoji više vijest iz Washingtona koja može posebno iznenaditi u vezi loših odnosa Katoličke crkve u SAD i Trumpove administracije. Poznato je nezadovoljstvo američke Biskupske Konferencije s postupcima granične policije ICE prema migrantima - katolicima. Američki Caritas Katoličke crkve još od sredine 2025. upozorava da je jedna petina katoličkih obitelji u SAD pod Trumpovom administracijom već iskusila progon jednog od svojih članova ili se boji progona od strane ICE-a. S tim stajalištima Katoličke Crkve i sa papom Lavom XIV se javno sukobio američki potpredsjednik J.D. Vance još u rujnu 2025.

Dodajmo tome kako je američki Ministar rata Pete Hegseth na Veliki petak 2026. zabranio katolicima u Oružanim snagama SAD održavanje obreda Velikog petka u kapeli u Pentagonu, ali je dopustio obrede (podobnim) Protestantima. Osim toga, u razgovoru za za američku TV mrežu CBS, emitiranom na Uskrs 2026., američki katolički vojni ordinarij nadbiskup Timothy Broglio proglasio je američki rat protiv Irana nepravednim, te je naglasio da katolički pripadnici američkih oružanih snaga nisu moralno obvezni pokoravati se svakoj naredbi u sukobu koji ne ispunjava kriterije pravednog rata Crkve. Ujedno je ocijenio "prolematičnim" pozivanje ministra obrane Petea Hegsetha na Isusa Krista kako bi opravdao rat. Nadbiskup Broglio je u svemu izrečenom slijedio stajališta pape Lava XIV.

Pa ipak, događaj iz sredine siječnja 2026. nadilazi sve dosad rečeno. Prema pisanju portala The Letters from Leo ("Pisma pape Lava") koji prenosi neovisno potvrđenu vijest The Free Pressa u siječnju 2026. se iza zatvorenih vrata u Pentagonu, održao šokantni sastanak. Podtajnik Ministra rata za ratnu politiku Elbridge Colby pozvao je kardinala Christophea Pierrea - tadašnjeg papinskog nuncija u Sjedinjenim Državama - i održao mu predavanje o vojnoj moći SAD. Kardinalu – papinskom nunciju je jasno rečeno od strane Colbyja i njegovih kolega da Amerika ima vojnu moć činiti što god želi u svijetu, te da bi za Katoličku Crkvu bolje stati na stranu Amerike.

Kako su se strasti u razgovoru pojačavale – jer očito papinski nuncij nije bio sretan tim tonom razgovora, neidentificirani američki dužnosnik posegnuo je za primjerom iz četrnaestog stoljeća i pozvao se na "Avignonsko papinstvo", dakle razdoblje kada je francuski kralj koristio vojnu silu kako bi prisilila rimskog biskupa na svoju volju, uz otmicu pape iz Vatikana i prisilno preseljenje papa u francuki Avignon.

"The Free Press" je dobio izvještaje vatikanskih i američkih dužnosnika informiranih o sastanku u Pentagonu. Prema njegovim izvorima, Colbyjev tim je analizirao papin siječanjski govor o stanju u svijetu redak po redak i pročitao ga kao neprijateljsku poruku usmjerenu izravno na administraciju.

Ono što ih je najviše razbjesnilo bila je Leova izjava da se "diplomacija koja promiče dijalog i traži konsenzus među svim stranama zamjenjuje diplomacijom temeljenom na sili". Misle očito na obraćanje pape Lava XIV diplomatskom zboru u Vatikanu, tzv. Govorom o stanju svijeta, 9. siječnja 2026.. Poznato je kako je Lav IX duboko zabrinut zbog aktualnih događaja u međunarodnoj politici i radi Trumpove uloge u svemu tome. Papa Lav XIV je posebno upozorio da: "Diplomaciju, koja potiče dijalog i traži konsenzus među svim stranama, zamjenjuje diplomacija utemeljena na sili. Rat se vraća u modu, a ratoborni žar raste. Mir se više ne smatra darom, poželjnim dobrom po sebi ili ciljem po sebi. Naprotiv, mir se sve više postiže oružanom silom kao uvjetom za utvrđivanje vlastite dominacije".

Nije sporno da se sastanak u Pentagonu održao, jer sada iz Pentagona dolaze demantiji kako je sastanak održan, "ali se na njemu nije prijetilo papinskom nunciju ni papi Lavu XIV, niti se tražio da Papa stane u SAD". Smatram kako je to najbolji dokaz da je takva retorika bila korištena.

Nadalje, da je doista bilo pozivanja na "Avignonsko papinstvo" dokazuje kako su vatikanski dužnosnici bili toliko uznemireni taktikom Pentagona da su odgodili planove za posjet pape Lava XIV. Sjedinjenim Državama kasnije ove godine, te su takvu retoriku doživjeli kao prijetnju upotrebom vojne sile protiv Svete Stolice. O svemu dovoljno govori činjenica kako je papa Lav XIV nenadano otkazao dolazak u SAD na proslavu 250 godišnjice neovisnosti, pa će 4. srpnja 2026. umjesto u Washingtonu u društvu Trumpa papa Lav XIV provesti na Lampedusi u društvu izbjeglica.

Pozivanje papinskog nuncija na razgovor u Department of War – Ministsratvo rata je prvorazredni diplomatski skandal. Ne samo zato što nije pozvan u State Department – s kojim po svojoj funkciji komunicira, već je pozvan u Ministarstvo rata?! Vatikan nema vojnog atašea! Korištena je sramotna retorika prijetnji.